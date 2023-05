La police arrête 52 personnes lors du couronnement du roi Charles, provoquant un contrecoup

Des centaines de personnes s’étaient rassemblées à Trafalgar Square – à la vue de la procession du roi vers et depuis l’abbaye de Westminster – pour demander que la monarchie soit abolie et remplacée par un chef d’État élu. Les manifestants se sont tenus pendant des heures sous la pluie, tenant des pancartes qui se moquaient de la famille royale et critiquaient les frais d’un couronnement au milieu d’une crise du coût de la vie. Beaucoup ont scandé des slogans comme « Not My King » ou « Down With The Crown ».