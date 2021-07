La police arrête 4 personnes, saisit des armes à feu dans un hôtel près du match des étoiles de la MLB et empêche un éventuel « tir à la mode de Las Vegas » – RT USA News

La police de Denver, dans le Colorado, a arrêté quatre personnes en lien avec ce que les autorités craignent d’avoir pu être une « fusillade à la Las Vegas ».

La police de Denver a annoncé ce week-end que la police avait répondu à un « événement suspect » à l’hôtel Maven, situé à moins d’un mile de Coors Field, où le match des étoiles de la Ligue majeure de baseball aura lieu mardi.

Richard Platt, 42 ans, Gabriel Rodriguez, 48 ans, Ricardo Rodriguez, 44 ans, et Kanoelehua Serikawa, 43 ans, ont ensuite été arrêtés après que 16 armes d’épaule, des gilets pare-balles et plus de 1 000 cartouches aient été retrouvés stockés dans une pièce de l’hôtel. Les responsables craignaient que les quatre complotaient un « Tir à la mode de Las Vegas » selon plusieurs sources parlant avec le Denver Post. C’est une référence à la fusillade de 2017 à Las Vegas, dans le Nevada, qui reste la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, avec 60 morts et des centaines de blessés. Les victimes assistaient à un festival de musique et se sont fait tirer dessus par un tireur dans un hôtel voisin.





L’un des suspects arrêtés à Denver, qui n’a pas été identifié par son nom, avait récemment écrit sur Facebook au sujet d’aller « sortir en grand » après un divorce, des sources ont déclaré à ABC7 Denver.

L’original « événement suspect » qui a incité la police à obtenir des mandats de perquisition a été la découverte d’armes à feu et de munitions dans une chambre d’hôtel par une femme de ménage. La chambre aurait eu un balcon avec vue sur le centre-ville de Denver.

Trois des quatre personnes arrêtées à Denver sont d’anciens délinquants et font face à des accusations de possession d’armes. Deux de ces trois personnes, ainsi que la quatrième personne, font face à des accusations de possession de drogue avec intention de distribuer, selon la police.

Dimanche, la police a déclaré que son enquête était en cours, mais n’a pas pu confirmer plus de détails sur le groupe arrêté ou ses plans présumés.

