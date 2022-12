La police arrête 4 personnes à Guangzhou après les manifestations de COVID

TAIPEI, Taïwan (AP) – La police de la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, a détenu au moins quatre personnes pendant plus d’une semaine après avoir assisté à des manifestations contre les restrictions du COVID-19 fin novembre, selon des militants, des membres de la famille et des amis du détenu. .

Alors que de nombreuses personnes qui ont assisté à des manifestations dans des villes de Chine le mois dernier ont été libérées après avoir été détenues pendant 24 heures – la limite légale de détention avant que la police ne doive porter plainte – les quatre habitants de Guangzhou à partir de mercredi ont été détenus pendant une semaine et demie.

Les détentions sont intervenues une semaine après une explosion de manifestations à l’échelle nationale le dernier week-end de novembre, où les gens ont demandé à être libérés des restrictions strictes imposées par la pandémie en Chine dans plusieurs villes dans une rare manifestation de défi direct contre le gouvernement central. Les manifestants sont descendus dans la rue malgré un grand risque personnel, sachant que les caméras de surveillance étaient omniprésentes et que leurs réseaux sociaux seraient suivis par la police.

Aujourd’hui, ce que les manifestants craignaient – que la police ne les arrête après le passage de la première vague d’actions – se produit à Guangzhou.

Parmi les détenus se trouve Yang Zijing, 25 ans, qui était chez lui avec un colocataire lorsque la police a fait irruption le 4 décembre, a déclaré la mère de Yang, Gao Xiusheng.

Yang, ainsi que trois autres manifestants en garde à vue, avaient tous assisté à des manifestations contre les politiques strictes du gouvernement en matière de COVID-19 à Guangzhou, selon un militant qui a refusé d’être nommé par crainte de représailles. Les membres de la famille des trois autres manifestants ont refusé de discuter de leur cas.

Yang est détenu en détention criminelle parce qu’il est soupçonné d’avoir « fomenté des querelles et fomenté des troubles » – une vague accusation souvent utilisée dans les affaires politiques. Selon une copie de l’avis consulté par AP, Yang était détenu en détention criminelle.

La police de Guangzhou n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par fax.

Bien que la mère de Yang ait trouvé un avocat, la police a refusé de laisser l’avocat rencontrer Yang en invoquant la sécurité en cas de pandémie, a déclaré Gao.

« J’ai dit que je voulais apporter une veste à mon enfant. Les températures à Guangzhou ont chuté. Ils ne m’ont pas laissé l’apporter », a déclaré la mère de Yang, qui craint que Yang ne soit détenue dans un poste de police au lieu d’un centre de détention provisoire, où elle pense qu’il y aurait un lit et une couverture.

Dans la nuit du 27 novembre, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Haizhu de la ville, à la suite des manifestations à Urumqi et à Shanghai les jours précédents. Ils ont été irrités par la mort d’au moins 10 personnes dans l’incendie d’un immeuble à Urumqi, dans le nord-ouest de la Chine, que beaucoup pensaient avoir aggravé en raison des mesures de prévention du COVID-19.

Les gens sont venus après que des messages sur les réseaux sociaux aient appelé à une manifestation sur un pont à Guangzhou, a déclaré un manifestant, mais comme la police bloquait déjà le pont, beaucoup se sont retrouvés sur la place juste en face.

Une personne a apporté des feuilles de papier blanc et les a distribuées, une forme de protestation silencieuse contre la censure de l’État qui était devenue le symbole du mouvement national contre les restrictions de COVID-19 qui s’était matérialisé ce week-end.

« Je ne savais même pas ce que signifiait lever un morceau de papier blanc », a déclaré la mère de Yang.

Alors qu’il y avait de nombreux policiers sur les lieux et qu’ils ont évacué la foule assez rapidement, les manifestants ont déclaré que personne n’avait été arrêté cette nuit-là à leur connaissance.

Une semaine plus tard, la police a commencé à rassembler les gens. De nombreuses personnes ont été appréhendées le 4 décembre et, après avoir été détenues pendant un peu plus de 24 heures, ont été relâchées, ont déclaré des manifestants, faisant écho aux expériences des manifestants à Shanghai et à Pékin.

Les quatre personnes restent toutefois en garde à vue. Trois d’entre eux ont été arrêtés par la police le 4 décembre pour avoir participé à la manifestation du 27 novembre. Un autre a été pris le 3 décembre pour avoir participé à une manifestation distincte.

Huizhong Wu, Associated Press