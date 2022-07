La police arrête 17 législateurs américains lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême

Au moins 17 législateurs démocrates, dont d’éminents progressistes Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, ont été arrêtés mardi lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême de Washington, a annoncé la police.

La police du Capitole des États-Unis a déclaré sur Twitter que les manifestants avaient bloqué la circulation sur une route voisine et avaient reçu trois avertissements avant que les agents ne procèdent aux arrestations.

“Nous avons procédé à un total de 35 arrestations pour surpeuplement, obstruction ou gêne”, a indiqué la police. “Ce nombre d’arrestations comprend 17 membres du Congrès.”

La petite manifestation a eu lieu trois semaines après une décision controversée de la Cour suprême qui a annulé la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui avait garanti l’accès des femmes à l’avortement.

“Aujourd’hui, j’ai été arrêté alors que je participais à une action de désobéissance civile avec mes collègues membres du Congrès devant la Cour suprême”, a déclaré Omar, représentant du Minnesota, sur Twitter.

“Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sonner l’alarme sur l’atteinte à nos droits reproductifs !” elle a tweeté.

La représentante Carolyn Maloney de New York a également été arrêtée et a publié une déclaration disant: “Il n’y a pas de démocratie si les femmes n’ont pas le contrôle de leur propre corps et des décisions concernant leur propre santé, y compris les soins de reproduction.”

“Le Parti républicain et les extrémistes de droite derrière cette décision ne sont pas pro-vie, mais pro-contrôle du corps des femmes, des filles et de toute personne susceptible de tomber enceinte.”

Des images de la manifestation ont montré Ocasio-Cortez, Omar et d’autres étant emmenés, non menottés, et saluant des partisans.