La police arrête 15 personnes dans un contexte de violence devant un hôtel britannique pour demandeurs d’asile

La police britannique a déclaré samedi que 15 personnes, dont un adolescent de 13 ans, avaient été arrêtées après qu’une manifestation de la foule devant un hôtel hébergeant des demandeurs d’asile est devenue violente, faisant des blessés et incendiant un fourgon de police.

Les délinquants ont lancé des feux d’artifice allumés sur des policiers à la suite d’une manifestation initialement pacifique et d’une contre-manifestation vendredi soir à Knowsley, près de Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre, a annoncé la police.

Le Knowsley Council a déclaré que les manifestations avaient eu lieu devant le Suites Hotel, qui offre un refuge aux demandeurs d’asile depuis janvier 2022, dans le cadre d’un contrat du gouvernement britannique.

Un officier et deux membres du public ont été légèrement blessés, a indiqué la police, ajoutant qu’un total de 13 hommes et deux femmes avaient été arrêtés.

“Un certain nombre d’individus qui se sont présentés à l’hôtel Suites hier soir avaient l’intention d’utiliser une manifestation planifiée pour adopter un comportement violent et méprisable”, a déclaré le chef const. Serena Kennedy de la police du Merseyside.

Certains individus s’étaient présentés armés de marteaux et de feux d’artifice pour “causer le plus de problèmes possible”, a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre réprime l’immigration clandestine

Des rumeurs et des informations erronées avaient circulé sur les réseaux sociaux avant les violences de vendredi à la suite d’un incident survenu le 6 février à Knowsley au cours duquel un homme avait fait des avances inappropriées à une adolescente, a déclaré Kennedy.

“Nous savons que les personnes impliquées dans l’activité violente de la nuit dernière ont utilisé cela comme excuse pour commettre des actes de violence et intimider les membres du public”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une enquête sur l’incident impliquant l’adolescente était en cours.

Un incendie brûle devant un hôtel pour demandeurs d’asile à la suite d’une manifestation à Knowsley vendredi soir, sur cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. (Tony Broster/Reuters)

Alors que le nombre de migrants traversant la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne augmente, le gouvernement utilise des hôtels à travers le pays comme hébergement temporaire pendant qu’il traite leurs demandes d’asile.

Le Premier ministre Rishi Sunak a fait de la répression de la migration illégale l’une des principales priorités de son gouvernement et prévoit une nouvelle législation pour résoudre le problème.

L’arrivée de migrants sur de petits bateaux est devenue un enjeu politique majeur, en particulier dans les quartiers populaires du nord et du centre de l’Angleterre, où ils sont accusés de rendre plus difficile la recherche d’emploi et d’étirer les services publics.

La police a déclaré qu’elle appliquerait un ordre de dispersion dans la zone autour de l’hôtel Suites pendant deux jours, et des agents supplémentaires effectueront des opérations de police à haute visibilité pour éviter de nouveaux incidents.