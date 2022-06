La police arrête 13 personnes pour des attaques de guichets automatiques en Allemagne

Les membres du gang néerlandais ont été arrêtés aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Ils ont été liés à 21 attentats à l’explosif contre des distributeurs automatiques de billets.

Les attaques se sont produites entre mars 2021 et mai 2022 dans l’ouest et le centre de l’Allemagne.

Treize membres d’un gang néerlandais qui a fait exploser des guichets automatiques bancaires en Allemagne ont été arrêtés par la police aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, a annoncé mercredi Europol.

Les arrestations ont eu lieu entre mars et juin dans quatre villes néerlandaises dont Amsterdam, dans la ville allemande de Meckenheim et à Eupen, en Belgique, qui partage des frontières avec les deux pays.

Le gang néerlandais a été lié à 21 attaques à l’explosif contre des distributeurs automatiques de billets entre mars 2021 et mai 2022 dans l’ouest et le centre de l’Allemagne, volant environ 1,6 million d’euros et causant plus de quatre millions d’euros de dégâts.

“Les forces de l’ordre sont de plus en plus préoccupées par les explosifs de plus en plus lourds que les criminels utilisent pour accéder au contenu des distributeurs automatiques de billets”, a déclaré l’Agence de coopération policière de l’Union européenne (Europol) dans un communiqué.

De telles explosions « mettent en danger la vie des riverains et des passants : les bâtiments environnants peuvent s’effondrer, ou des fragments de l’explosion frapper les passants », a ajouté Europol.

En plus de cela, certains des auteurs ont fui les lieux dans des véhicules puissants à des vitesses allant jusqu’à 250 kilomètres à l’heure “causant un risque grave pour la sécurité publique”.

La phase finale de l’opération, mardi, a impliqué plus de 100 officiers aux Pays-Bas et dans l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui borde les Pays-Bas et la Belgique, a indiqué Europol.

De tels vols avec des explosifs sont devenus plus courants en Allemagne ces dernières années.

Le mois dernier, la police néerlandaise a arrêté trois membres d’un gang responsable d’une série d’attaques similaires, au cours desquelles ils ont volé un total de près d’un million d’euros.

En septembre de l’année dernière, la police néerlandaise et allemande a démantelé un autre gang qui produisait des didacticiels vidéo sur la façon de faire sauter des distributeurs automatiques de billets, qu’ils ont ensuite vendus à d’autres voleurs.

