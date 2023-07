La police arrête 1 000 personnes lors d’émeutes en France avant les funérailles d’un adolescent

Quatrième nuit de manifestations à Nanterre, en France, marquée par la violence et les pillages alors que la police procède à près de 1 000 arrestations. Les protestations ont été déclenchées par la mort d’un jeune de 17 ans qui a été tué par un policier lors d’un contrôle routier.

Malgré le déploiement de 45 000 officiers, les affrontements et les pillages se poursuivent à Marseille, Lyon et Grenoble. Plus de 1 350 véhicules et 234 bâtiments ont été incendiés et de nombreux incendies se sont produits dans les espaces publics.

Le gouvernement français a décrit la violence comme « diminuée » par rapport aux nuits précédentes, mais les inquiétudes persistent alors que le pays se prépare à de nouvelles émeutes avant les funérailles de l’adolescent. Les troubles ont suscité des inquiétudes internationales et conduit à des annulations de réservations dans les zones touchées.

La violence et les pillages ont frappé la France lors d’une quatrième nuit de manifestations alors que la police massivement déployée a procédé à près de 1 000 arrestations et que le pays s’est préparé à de nouvelles émeutes avant les funérailles samedi de l’adolescent qui a été tué par un officier lors d’un contrôle routier.

Le gouvernement a déclaré que la violence avait « diminué » par rapport aux nuits précédentes, mais le ministère de l’Intérieur a tout de même fait état de 994 arrestations dans tout le pays pendant la nuit et de 79 blessés parmi la police et les gendarmes.

C’est plus que n’importe quelle nuit depuis le début des manifestations mardi, déclenchées par la mort de Nahel, 17 ans, par une balle de la police.

Les chiffres provisoires du ministère publiés tôt samedi comprenaient également 1 350 véhicules et 234 bâtiments incendiés, et 2 560 incendies allumés dans des espaces publics.

Les affrontements se sont poursuivis malgré le déploiement par la France de 45 000 officiers, le nombre le plus élevé de toutes les nuits depuis le début des manifestations, soutenus par des véhicules blindés légers et des unités de police d’élite.

Ils n’ont pas pu arrêter le pillage dans les villes de Marseille, Lyon et Grenoble, avec des bandes d’émeutiers souvent cagoulés qui pillaient les magasins.

Malgré la pluie qui s’est abattue sur Paris et sa banlieue depuis les petites heures de samedi, des émeutes y ont également éclaté, avec près de la moitié des arrestations à l’échelle nationale, 406, effectuées dans et autour de la capitale, a indiqué à l’AFP une source policière.

Mais lors d’une visite à Mantes-la-Jolie à l’ouest de Paris samedi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé que les violences de la nuit avaient été « de beaucoup moins d’intensité ».

– Déploiement « exceptionnel » –

Darmanin avait annoncé un déploiement « exceptionnel » de policiers et de gendarmes pour faire face aux émeutes suite à la mort de Nahel, qui sera inhumée samedi à Nanterre, en banlieue parisienne, où il a vécu et est décédé.

Des dizaines de fourgons de police étaient positionnés non loin de l’entrée du quartier du Vieux Pont à Nanterre, qui était l’épicentre des troubles, et neuf personnes avaient été interpellées pour port de cocktails Molotov et de bidons d’essence.

L’équipe de France de football s’est jointe aux appels à la fin des affrontements.

« Le temps de la violence doit céder la place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction », a déclaré l’équipe dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux par le capitaine et superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Les Bleus se sont dits « choqués par la mort brutale du jeune Nahel » mais ont demandé que la violence cède la place à « d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer ».

– Affrontements marseillais –

La ville portuaire méridionale de Marseille a de nouveau été le théâtre d’affrontements et de pillages depuis le centre et plus au nord dans les quartiers populaires longtemps délaissés que le président Emmanuel Macron a visités en début de semaine.

La police de Marseille a déclaré que les émeutiers et les pillards étaient des jeunes « très mobiles » qui portaient souvent des masques.

Un important incendie « lié aux émeutes » s’est déclaré dans un supermarché, selon une source policière.

Le maire de Marseille, Benoit Payan, a appelé le gouvernement central à renforcer les forces de l’ordre pour faire face.

Des pillages et des affrontements entre des manifestants cagoulés et la police ont également eu lieu dans certaines parties de Grenoble, Saint-Etienne et Lyon.

Les bus et les tramways en France ont cessé de circuler après 21h00 (19h00 GMT) après que plusieurs ont été détruits ces derniers jours, et la vente de grands feux d’artifice et de liquides inflammables a été interdite.

La Première ministre Elisabeth Borne a également annoncé l’annulation d’événements à grande échelle à travers le pays, dont deux concerts ce week-end de la très populaire chanteuse Mylène Farmer au Stade de France.

– ‘Exploitation inacceptable’ –

Le meurtre de Nahel a ravivé les griefs de longue date concernant la police et le profilage racial dans les banlieues françaises à faible revenu et multiethniques.

La mère de l’adolescent, Mounia, a déclaré jeudi que l’officier de 38 ans qui a été arrêté et inculpé d’homicide volontaire, « a vu un visage d’Arabe, un petit enfant, et a voulu se suicider ».

Mais Macron, qui a d’abord dénoncé une mort « impardonnable », a également critiqué une « exploitation inacceptable de la mort d’un adolescent » dans certains milieux et s’est engagé à travailler avec les réseaux sociaux pour freiner la « violence imitatrice ».

Il a également exhorté les parents à assumer la responsabilité des émeutiers mineurs, dont un tiers étaient « jeunes ou très jeunes ».

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que le meurtre de l’adolescent d’origine nord-africaine était « un moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans l’application des lois ».

Les troubles ont suscité des inquiétudes à l’étranger, la France accueillant la Coupe du monde de rugby à l’automne puis les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024.

La Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour avertir les touristes de rester à l’écart des zones touchées par les émeutes.

« Nos membres hôteliers ont subi une vague d’annulations de réservations dans tous les territoires touchés par les dégâts et les affrontements », a déclaré le chef Thierry Marx, président de la principale association patronale de l’hôtellerie et de la restauration.