La police armée fait une descente dans la maison de Nottingham et la porte défoncée alors que les flics enquêtent sur l’horreur qui a tué trois personnes

Des flics ARMÉ ont foncé sur une maison de Nottingham, défonçant sa porte – alors que la police poursuit son enquête sur une attaque d’horreur qui a coûté la vie à trois personnes dans la ville.

Une douzaine de flics ont fait une descente dans une maison sur Ilkeston Road à 13 heures aujourd’hui, à quelques centaines de mètres de l’endroit où deux personnes ont été poignardées à mort.

Les agents lourdement armés ont frappé à la porte à côté d’un salon de coiffure en criant « des policiers armés viennent à la porte d’entrée maintenant ».

Le tronçon de route près de la maison a été bouclé par deux véhicules de police dans le cadre de la descente.

Les agents munis de fusils d’assaut, d’armes de poing et de boucliers balistiques sont ensuite entrés dans la propriété pour effectuer une perquisition.

Après environ 15 minutes, les agents sont partis et deux gendarmes ont été postés à la porte d’entrée, qui porte au-dessus une pancarte d’agent immobilier « vendu ».

On ne sait pas pourquoi la maison a été perquisitionnée.

Nisar Ahmed, qui dirige Xclusive Hair Studio à côté, a déclaré que la même maison avait été perquisitionnée par la police l’année dernière.

Il a déclaré : « Je ne sais pas qui habite là-bas, mais il y a eu une descente de police dans la propriété l’été dernier.

« J’ai vu des gens aller et venir, mais c’est à peu près tout.

« La propriété a été vendue récemment. »

La route a été ouverte après avoir été bouclée, mais est à nouveau bloquée.

Ce que nous savons:

« Incident majeur » déclaré à Nottingham et six routes fermées

La police confirme que deux personnes ont été retrouvées mortes juste après 4 heures du matin

Un autre homme a également été retrouvé mort dans une rue voisine du centre-ville

Trois autres blessés après qu’une camionnette ait tenté de les faucher

La police arrête un homme de 31 ans soupçonné de meurtre

Des flics lourdement armés avec des fusils d’assaut adressent un raid près de la scène

Un témoin raconte avoir entendu des coups de feu avant que les flics envahissent la camionnette

Cela survient après que trois personnes ont été tuées et trois autres blessées après le saccage d’une camionnette à Nottingham – des flics se précipitant pour arrêter un homme pour meurtre.

L’horreur s’est déroulée lorsque des témoins ont entendu des cris « à glacer le sang » sur Ilkeston Road, dans le centre-ville, juste après 4 heures du matin – les flics trouvant deux morts.

Des officiers ont ensuite été appelés à proximité de Milton Street – à seulement un mile – où une camionnette blanche a percuté trois personnes et s’est enfuie.

Les victimes sont actuellement soignées à l’hôpital.

Et dans des scènes d’horreur, un homme a ensuite été retrouvé mort à Magdala Road, dans le nord de la ville.

Les agents ont arrêté un homme de 31 ans soupçonné de meurtre et il reste en garde à vue alors que les autorités ont déclaré un « incident majeur ».

Une vidéo choquante de l’arrestation montre la camionnette avec deux fissures dans le pare-brise alors que les flics ont arrêté le suspect sur Maples Street près de Forest Recreation Ground.

Un sac à dos a été photographié à côté du véhicule, qui semble avoir un capot endommagé, et la zone a été bouclée.

Un témoin a déclaré à la BBC qu’il avait entendu un « cri qui glaçait le sang » vers 4 heures du matin alors qu’un homme – vêtu de noir – poignardait à plusieurs reprises deux personnes avant de repartir « calme comme tout ».

Il a déclaré: « Étant une nuit chaude, j’avais la fenêtre ouverte et j’ai juste entendu des cris horribles à glacer le sang.

«Je l’ai vu poignarder le garçon d’abord, puis la femme. Il a été poignardé à plusieurs reprises – quatre ou cinq fois. Le garçon s’est effondré au milieu de la route.

« La fille a trébuché vers une maison et n’a pas bougé. La minute suivante, elle avait disparu sur le côté d’une maison, et c’est là qu’ils l’ont trouvée.

« Je dirais que tout s’est passé en cinq ou six minutes. L’agresseur s’est ensuite contenté de remonter Ilkeston Road en direction de la ville, aussi calme que tout.

La locale Frances Bearder a aidé deux personnes renversées par la camionnette près du Théâtre Royal juste avant 5h30.

Elle a déclaré au Sun : « Je n’ai rien remarqué jusqu’à ce que j’entende la collision et que je me retourne.

« J’ai entendu un bruit comme si un véhicule heurtait quelque chose, puis criait, alors je me suis retourné et j’ai vu les 2 personnes sur la route.

« La police est arrivée très rapidement ainsi que l’ambulance. La camionnette a quitté les lieux.

« Je crois que la police était derrière la camionnette qui a heurté les gens, puis j’ai couru vers les gens après qu’ils aient été touchés, la police est également sortie pour aider.

« Je n’ai pas vu la collision réelle, juste les séquelles avec les 2 personnes que la camionnette a heurtées.

« C’est arrivé si vite, je me suis concentré sur les gens sur le sol. »

Cela survient alors qu’un témoin affirme avoir entendu des coups de feu après la tragédie.

Ils ont déclaré à GB News: « Nous nous sommes réveillés ce matin vers 5h30 du matin avec ce qui ressemblait à des coups de feu – nous avons couru vers la fenêtre et il y avait des policiers armés qui sortaient d’une voiture d’infiltration.

« Le suspect a été Taser et traîné par eux, puis arrêté. »

Une camionnette Vauxhall Vivaro blanche correspondant à la plaque d’immatriculation sur les lieux de l’arrestation a été répertoriée sur eBay début mai, peut révéler The Sun.

Le témoin a également affirmé qu’un couteau avait été sorti de la camionnette.

Lynn Haggitt, qui a vu le Vivaro s’arrêter à côté d’elle vers 5 h 30, a déclaré à Channel 4 News : « L’homme assis au volant s’est regardé dans son rétroviseur et a vu la voiture de police derrière lui.

« La camionnette blanche a ensuite accéléré jusqu’au coin de la rue et a percuté deux personnes. Il est entré directement dedans et n’a même pas pris la peine de tourner.

«Une dame s’est retrouvée sur le trottoir, puis il a reculé et accéléré dans la rue du Parlement avec les voitures de police qui le suivaient.

« Un homme a été grièvement blessé. Ils l’ont fait se relever avec une énorme blessure à la tête, mais étonnamment, il s’est relevé.

« La femme était assise sur le trottoir. Pour moi, elle avait l’air bien. »

Nottingham est maintenant verrouillé car Ilkeston Road, Milton Street, Magdala Road, Maples Street, Woodborough Road depuis la jonction de Magdala Road dans la ville, sont tous fermés.

La constable en chef Kate Meynell de la police du Nottinghamshire a déclaré: «Il s’agit d’un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes.

« Nous pensons que ces trois incidents sont tous liés et nous avons un homme en garde à vue.

« Cette enquête en est à ses débuts et une équipe de détectives travaille à établir exactement ce qui s’est passé.

«Nous demandons au public d’être patient pendant que les enquêtes se poursuivent.

« Pour le moment, un certain nombre de routes de la ville resteront fermées au fur et à mesure que l’enquête progresse. »

Les habitants disent qu’ils ont été « dérangés » après la tragédie de ce matin.

Tony Shannon, 80 ans, qui vit près d’Ilkeston Road, a déclaré à NottinghamshireLive : « Découvrir les décès est très troublant.

« Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça. Ce n’est plus sûr d’être là, c’est bouleversant. Je ne pensais pas que cela arriverait à Nottingham. »

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que ses pensées allaient aux familles des personnes tuées en remerciant les services d’urgence pour leur réponse.

Dans une déclaration sur Twitter, il a déclaré: « Je tiens à remercier la police et les services d’urgence pour leur réponse continue à l’incident choquant de Nottingham ce matin.

« Je suis tenu au courant de l’évolution de la situation. La police doit avoir le temps de faire son travail.

« Mes pensées vont aux blessés, ainsi qu’à la famille et aux proches de ceux qui ont perdu la vie. »

Pendant ce temps, Nadia Whittome, députée travailliste de Nottingham East, a écrit sur Twitter : « Notre ville a été dévastée par la mort de trois personnes ce matin.

« Nos pensées et nos prières vont aux familles et aux proches de ceux qui sont morts et blessés. »

Elle a ajouté ses remerciements aux services d’urgence pour leur réponse.

Des officiers spécialisés vêtus de gilets pare-balles et de casques violets sont sur les lieux.

Ce sont des officiers de liaison nationaux inter-agences (NILO), une force paramédicale d’élite mise en place à la suite des attentats à la bombe de la Manchester Arena.

Nottinghamshire Fire and Rescue a ajouté: « Nous assistons actuellement à un incident dans le centre-ville pour aider @nottspolice.

« Il y a eu des perturbations chez @NETTram’s – tenez-vous au courant sur leurs réseaux sociaux de tout changement tout au long de la journée.

« Nous demandons aux gens d’éviter le secteur. »

Le service d’ambulance des East Midlands a déclaré: « Nous répondons avec d’autres services d’urgence à un incident majeur à Nottingham.

« Il est trop tôt pour commenter les victimes ou la nature exacte de l’incident.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec la police du Nottinghamshire et avons mis en place des plans bien rodés pour faire face à cet incident. »

Si vous avez des informations sur l’incident de ce matin ou si vous êtes préoccupé par un membre de la famille ou un ami, veuillez appeler cette ligne dédiée – 0800 0961011.