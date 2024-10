La police argentine fait une descente dans l’hôtel où le chanteur Liam Payne est mort | Liam Payne

La police argentine a perquisitionné l’hôtel de Buenos Aires où séjournait l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne avant de mourir la semaine dernière après une chute du balcon du troisième étage.

Une unité spéciale d’investigation de la police s’est rendue mercredi soir à l’hôtel Casa Sur, sur ordre du parquet. Les agents ont saisi des objets, notamment des disques durs d’ordinateurs et des images des caméras de l’hôtel, a déclaré un responsable du gouvernement, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le chanteur est décédé le 16 octobre après être tombé du balcon du troisième étage du quartier chic et touristique de Palerme. Selon l’autopsie, Payne est décédé des suites de multiples blessures ainsi que d’hémorragies internes et externes causées par la chute. Son corps a été retrouvé dans la cour intérieure de l’hôtel.

Les premières investigations suggèrent que le musicien était seul et subissait une « dépression » due à la consommation de substances qui n’ont pas encore été entièrement déterminées. Après la mort de Payne, la police a trouvé des substances dans sa chambre d’hôtel, ainsi que plusieurs objets et meubles détruits, selon le parquet.

L’ancienne pop star avait de la cocaïne dans son organisme, selon un rapport toxicologique préliminaire publié lundi par la presse locale et confirmé à l’AP par une source proche du dossier. Les résultats définitifs ne devraient pas être rendus publics avant plusieurs semaines.

L’hôtel Casa Sur est devenu un lieu où les fans de Payne peuvent rendre hommage. Ils ont déposé des fleurs, des bougies et des photos du chanteur dans un sanctuaire de fortune autour d’un arbre à l’entrée de l’hôtel.

Le père du chanteur, Geoff Payne, est à Buenos Aires pour organiser le rapatriement du corps de son fils, qui devrait être libéré vers le 28 octobre.

La famille de Payne – qui comprend sa mère Karen Payne et ses deux sœurs Ruth et Nicola – ont exprimé leur dévastation face à cette perte, tout comme ses anciens camarades du groupe. Des artistes et des célébrités de divers pays continuent de partager leur chagrin.

Les One Direction faisaient partie des boys bands les plus réussis de ces derniers temps. Il a annoncé une pause indéfinie en 2016 et Payne – comme ses anciens camarades du groupe Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson – a poursuivi une carrière solo.

Le chanteur avait posté sur son compte Snapchat qu’il s’était rendu en Argentine pour assister au concert d’Horan à Buenos Aires le 2 octobre. Il a partagé des vidéos de lui dansant avec sa petite amie, l’influenceuse américaine Kate Cassidy, et chantant dans les tribunes. Cassidy avait quitté l’Argentine après le spectacle, mais Payne est resté sur place.