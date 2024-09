La police appelée à la galerie de Hay-on-Wye pour une peinture représentant une femme nue dans une vitrine | Art

Avec son festival littéraire et ses nombreuses librairies, Hay-on-Wye peut attirer les plus grands talents artistiques mais, apparemment, tous les talents artistiques ne sont pas appréciés par certains résidents.

Le propriétaire de la chaise La police a averti une galerie de la ville qu’elle pourrait commettre une infraction à l’ordre public après avoir exposé un tableau représentant une femme nue dans la vitrine de sa boutique de la rue principale.

Les agents se sont rendus à la galerie après des plaintes selon lesquelles le tableau, qui représente une femme nue portant des bottes de cow-boy, les jambes écartées pour révéler un triangle noir surmonté de laine rose, n’est pas de l’art mais de la pornographie.

Val Harris, la propriétaire de la galerie, a refusé de retirer l’œuvre, qui fait partie d’une exposition qu’elle a organisée avec l’artiste Poppy Baynham et sa sœur.

Baynham, étudiante en troisième année à Central Saint Martins, qui fait partie de l’Université des Arts de Londres, a déclaré avoir été choquée par la réaction à son tableau, qui avait été choisi pour la fenêtre simplement parce qu’il avait la bonne proportion.

« Ils ont dit que c’était de la pornographie, ce que je n’arrive pas vraiment à comprendre », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas quel genre de pornographie ils ont regardé, mais ce n’est certainement pas ma peinture.

« Je suis étudiant à Londres et mon art ne reçoit jamais autant d’attention parce que Londres est évidemment le centre de l’art », a ajouté Baynham, se demandant si Hay-on-Wye, située à la frontière entre Powys et Herefordshire, était peut-être moins « ouverte d’esprit ».

« Toutes ses peintures représentent le corps féminin », a-t-elle déclaré. « Il s’agit simplement d’exprimer le corps féminin et de le normaliser, car tout le monde le sexualise.

« Je ne veux pas le retirer car cela irait à l’encontre de tout ce en quoi je crois. »

Après la visite des policiers, un panneau a été installé dans la vitrine invitant les gens à participer à un débat en direct sur Instagram. Baynham a lu à haute voix une déclaration défendant l’œuvre : « La plupart des femmes hétérosexuelles n’ont jamais vu de vulve, donc je comprends pourquoi elles pourraient en avoir peur et il est clair pour moi qu’il doit y avoir beaucoup de femmes hétérosexuelles à Hay.

« Je pense aussi que les pénis peuvent être considérés comme comiques alors que les vulves ne sont que sexuelles. La raison pour laquelle je peins le corps féminin et non le corps masculin est que je veux que le monde normalise ces parties du corps non sexuelles que possèdent 50 % de la population mondiale. »

La police avait demandé que le tableau soit déplacé plus loin dans la galerie, mais Harris a déclaré qu’elle « prenait position ». Elle a déclaré avoir été choquée d’apprendre les plaintes, mais que le soutien en ligne avait été « massif » – « environ 90 % pour et 10 % contre », a-t-elle déclaré.

ignorer la promotion de la newsletter Votre tour d’horizon hebdomadaire du monde de l’art, retraçant les plus grandes histoires, scandales et expositions Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« C’est un ensemble d’œuvres réalisées pour cette exposition », a-t-elle expliqué. « Il s’agit de Party Time. Il s’agit de femmes qui s’amusent lors d’une fête, et l’une d’elles a choisi de se déshabiller. »

Harris a ajouté : « Tout le monde a le droit de dire quelque chose. Mais l’artiste ne fait que normaliser le corps féminin. Elle a travaillé avec le corps féminin toute sa vie artistique. Et je ne l’ai pas mis dans la vitrine pour choquer. Je l’ai mis parce qu’il avait la bonne taille pour la vitrine. »

La police de Dyfed-Powys a déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que des agents se sont rendus à la galerie. L’équipe de police de quartier surveille la situation. »

Un porte-parole du conseil municipal de Hay a déclaré : « Le conseil municipal de Hay n’a reçu aucune plainte au sujet du tableau et n’a pas connaissance d’opinions divergentes à son sujet. Aucune action n’est prévue ou en cours de discussion. »

Le tableau doit être retiré dimanche, à la fin de l’exposition d’une semaine. Baynham a déclaré que les réactions suscitées par ce tableau feraient désormais partie de sa thèse. « Nous allons faire une expérience et demander à une galerie de Londres de faire exactement la même chose pour voir la réaction à Londres et ce que les gens disent et ressentent. »