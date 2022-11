La police antiterroriste britannique mène une enquête sur l’attentat à la bombe de Douvres

Membres de l’unité d’armes à feu anti-terroriste d’élite de la Met Police. (Photo par la police métropolitaine via Getty Images)

Une bombe à essence a été lancée sur un centre d’immigration dans le port de Douvres, dans le sud de l’Angleterre.

Un homme de 66 ans de Wycombe a été arrêté en lien avec l’incident.

La police a déclaré que rien ne suggérait actuellement que l’homme impliqué travaillait aux côtés de quelqu’un d’autre.

La police antiterroriste britannique mène actuellement l’enquête sur un incident au cours duquel des bombes à essence ont été lancées sur un centre d’immigration dans le port de Douvres, dans le sud de l’Angleterre, a annoncé mardi la police.

“Ce qui semble clair, c’est que cette infraction ignoble était ciblée et susceptible d’être motivée par une forme de grief rempli de haine, bien que cela n’atteigne pas nécessairement le seuil du terrorisme”, a déclaré la police.

La police a également identifié le suspect qui a lancé les bombes au centre d’immigration dimanche comme étant Andrew Leak, un homme de 66 ans de High Wycombe, dans le sud de l’Angleterre, qui a ensuite été retrouvé mort dans une station-service voisine.

“Il n’y a actuellement rien qui suggère que l’homme impliqué travaillait aux côtés de quelqu’un d’autre, et on ne pense pas qu’il y ait une menace plus large pour la communauté dans la région de High Wycombe ou à Douvres”, indique le communiqué de la police.

L’installation de Douvres est la première étape pour des milliers de personnes effectuant le dangereux voyage à travers la Manche avant d’être envoyées vers d’autres hébergements pendant que leurs demandes de séjour en Grande-Bretagne sont examinées.

L’attaque est survenue alors que la politique britannique envers les migrants et les demandeurs d’asile reste un sujet politique brûlant.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mardi à son cabinet que le pays est un lieu compatissant et accueillant pour les demandeurs d’asile, mais cela dépend de la capacité du pays à contrôler efficacement ses frontières.

La ministre de l’Intérieur de Sunak, Suella Braverman, fait face à de vives critiques pour avoir qualifié l’arrivée de demandeurs d’asile d’invasion.