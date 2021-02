La police anti-émeute du Myanmar tire sur la foule pour disperser les manifestants, alors que l’armée tente de réimposer le régime après un coup d’État (VIDEO)

Des témoins ont rapporté que la police anti-émeute du Myanmar a tiré des fusils et des grenades assourdissantes sur les manifestants, dispersant les foules et érigeant des barrages routiers alors que l’armée tente de s’assurer le contrôle après qu’un coup d’État a chassé le chef civil Aung San Suu Kyi.

Des images plus tôt vendredi ont montré des manifestants et la police dans une impasse, alors que les autorités tentaient de disperser des individus qui s’étaient rassemblés dans les villes de Hledan, Mandalay et Yangon pour s’opposer au régime militaire dans le pays.

Auparavant: Standoff entre #Myanmar manifestants opposés #Militaire règle dans #Yangon et la police repousse la foule dans le but de se disperser. Les citoyens mettent en place leurs propres barrages routiers en répandant des objets sur la route pour peut-être ralentir l’approche de la police. Vidéo des médias locaux #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/H1ACtQYM0a – May Wong (@MayWongCNA) 26 février 2021

Les personnes qui ont été témoins de la situation à Hledan l’ont qualifiée de «Acte de brutalité» contre «Manifestants pacifiques» qui exprimaient leur opposition à la prise du pouvoir par l’armée et à la destitution des élus démocratiquement élus qui gouvernaient le pays.

La police anti-émeute n’a même pas fait les paquets et ils ont d’abord vaincu les manifestants pacifiques en utilisant la force armée à Hledan.

Acte de brutalité des militaires du Myanmar sur nos civils pacifiques.#WhatsHappeningInMyanmar# Feb26Coup @RapporteurUn @YourAnonCentral @freya_cole pic.twitter.com/tDPEPWvRjv – sumyat thandar (@ sumyatt86925425) 26 février 2021

On ne sait pas si des policiers tiraient sur la foule ou en l’air pour les effrayer afin qu’ils se dispersent, mais des manifestants ont été vus fuyant les autorités alors que des coups de feu, des explosions de grenades et de la fumée ou des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants.

#Myanmar la police tire pour disperser les manifestants #Yangon qui s’était réuni pour s’opposer au #militaire règle plus tôt. L’armée a pris le relais le 1er février. Ce serait la première fois que la police #Yangon ont tiré pour disperser la foule dans la journée. Vidéo qui m’a été envoyée pour utilisation #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/XClCS2IMkB – May Wong (@MayWongCNA) 26 février 2021

Le chef militaire, le général Min Aung Hlaing, a affirmé que ses officiers n’utilisaient que la force minimale requise pour contrôler les foules, bien qu’au moins trois manifestants aient été tués dans des affrontements.

Il y a eu une crise de leadership au Myanmar depuis le 1er février, avec des manifestations de masse devenant une occurrence régulière dans les rues du pays après que l’armée a repris le contrôle après neuf ans de régime civil. L’armée contrôlait auparavant le Myanmar de 1963 à 2011.

L’armée a déclaré l’état d’urgence d’un an seulement trois mois après qu’une élection générale a donné au parti d’Aung San Suu Kyi une majorité dans les deux chambres du parlement du pays, donnant une défaite significative au parti d’opposition, qui est lié à l’armée et contrôlé par d’anciens responsables militaires.

