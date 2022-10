La police anti-émeute de Téhéran affronte des étudiants universitaires qui protestent contre la mort de Mahsa Amini

Les forces de sécurité iraniennes se sont affrontées dimanche avec des étudiants d’une université de premier plan à Téhéran, ont rapporté les médias sociaux et d’État, dans le dernier signe d’une répression meurtrière contre les manifestations nationales déclenchées par la mort d’une jeune femme après son arrestation.

Les manifestations anti-gouvernementales, qui ont commencé lors des funérailles de Mahsa Amini, 22 ans, le 17 septembre dans la ville kurde de Saqez, se sont transformées en la plus grande manifestation d’opposition aux autorités iraniennes depuis des années, beaucoup appelant à la fin de plus plus de quatre décennies de règne religieux islamique. Amini avait été arrêté par la police des mœurs iranienne et est décédé plus tard à l’hôpital.

Le compte Twitter de l’activiste 1500tasvir, qui compte environ 160 000 abonnés, a publié plusieurs vidéos montrant l’Université Sharif, traditionnellement un foyer de dissidence, entourée de dizaines de policiers anti-émeute.

L’une des vidéos montrait les forces de sécurité tirant des gaz lacrymogènes pour chasser les étudiants du campus et le bruit de ce qui semblait tirer à distance pouvait être entendu.

Une autre vidéo montrait les forces de sécurité pourchassant des étudiants piégés dans le parking souterrain de l’université. Le récit indique que des dizaines d’étudiants ont été arrêtés.

Un manifestant brandit une image de Mahsa Amini lors d’une manifestation à Istanbul dimanche. (Chris McGrath/Getty Images)

Les médias d’État iraniens ont décrit des “rapports d’affrontements” à l’université et ont déclaré que le ministre des Sciences du pays s’était rendu sur le campus pour vérifier la situation.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les événements à l’université.

Les étudiants avaient manifesté dimanche dans de nombreuses universités et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes telles que Téhéran, Yazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz et Mashhad, les participants scandant “indépendance, liberté, mort à Khamenei”, ont montré des publications antérieures sur les réseaux sociaux.

Les manifestations n’ont pas faibli malgré un nombre croissant de morts et la répression des forces de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes, des matraques et, dans certains cas, selon des vidéos sur les réseaux sociaux et des groupes de défense des droits, des balles réelles.

De ce soir à mardi soir, les édifices de la Colline du Parlement seront illuminés aux couleurs du drapeau iranien. Nous sommes solidaires des femmes et d’autres personnes, en Iran et dans le monde, qui manifestent pacifiquement pour leurs droits humains – et nous le ferons toujours. —@JustinTrudeau

Iran Human Rights, un groupe basé en Norvège, a déclaré dans un communiqué que “jusqu’à présent, 133 personnes avaient été tuées dans tout l’Iran”, dont plus de 40 personnes qui, selon lui, sont mortes lors d’affrontements la semaine dernière à Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays. .

Les autorités iraniennes n’ont pas donné de bilan, tout en affirmant que de nombreux membres des forces de sécurité ont été tués par “des émeutiers et des voyous soutenus par des ennemis étrangers”. La semaine dernière, la télévision d’État a déclaré que 41 personnes étaient mortes, dont des membres des forces de sécurité.

La plus haute autorité iranienne, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a pas commenté les manifestations nationales, qui se sont étendues aux 31 provinces iraniennes, avec la participation de toutes les couches de la société, y compris les minorités ethniques et religieuses.

REGARDER | Manifestations organisées à travers le monde : Des manifestations contre la répression des droits des femmes par l’Iran se déroulent dans le monde entier Des manifestations contre la loi iranienne sur le hijab obligatoire et la police de la moralité de l’État ont eu lieu samedi au Canada et dans le monde en réponse au décès de Mahsa Amini en septembre.

La mort d’Amini et la répression ont suscité des critiques internationales à l’encontre des dirigeants iraniens, qui accusent à leur tour les États-Unis et certains pays européens d’exploiter les troubles pour tenter de déstabiliser la République islamique.

Les médias d’État iraniens ont partagé une vidéo d’étudiants pro-gouvernementaux, qui se sont réunis à l’Université Ferdowsi à Mashhad, scandant “la République islamique est notre ligne rouge”.

Plus tôt dimanche, les législateurs iraniens ont scandé “merci, police” lors d’une session parlementaire, dans une manifestation de soutien à la répression des manifestations antigouvernementales généralisées.

Le président annonce un rapport médico-légal à venir

Amini a été arrêté le 13 septembre à Téhéran pour “tenue inappropriée” par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique. Elle est décédée trois jours plus tard à l’hôpital après être tombée dans le coma.

L’avocat de la famille d’Amini, Saleh Nikbakht, a déclaré au site d’information semi-officiel Etemadonline que des “médecins respectables” pensent qu’elle a été frappée en détention. Le rapport d’autopsie d’Amini et d’autres détails médicaux n’ont pas été publiés, mais son père a déclaré avoir vu des ecchymoses sur sa jambe et que d’autres femmes détenues avec elle ont déclaré qu’elle avait été battue.

Les autorités policières iraniennes affirment qu’Amini est décédée d’une crise cardiaque et nient avoir été battue à mort en détention.

Le président pur et dur du pays, Ebrahim Raisi, a ordonné une enquête sur la mort d’Amini. Il a déclaré la semaine dernière qu’un rapport médico-légal serait présenté dans les “prochains jours”.

Amnesty International a rapporté vendredi que des centaines de personnes avaient été blessées et des milliers arrêtées lors des manifestations.

Les médias d’État ont déclaré qu’au moins 20 personnes avaient été tuées dans les affrontements de Zahedan, accusant un groupe séparatiste de la minorité baluchi d’avoir déclenché une fusillade dans la ville.