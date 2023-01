La police annonce 3 morts et 4 blessés dans la dernière fusillade en Californie

LOS ANGELES (AP) – Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d’une fusillade dans une maison de location à court terme dans un quartier huppé de Los Angeles tôt samedi matin, a annoncé la police.

La fusillade s’est produite vers 2h30 du matin dans le quartier de Beverly Crest. C’est au moins la sixième fusillade de masse en Californie ce mois-ci.

sergent. Frank Preciado du département de police de Los Angeles a déclaré plus tôt samedi que les trois personnes tuées se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule.

Deux des quatre victimes ont été emmenées dans des véhicules privés vers des hôpitaux de la région et deux autres ont été transportées en ambulance, a déclaré le porte-parole de la police, le Sgt. dit Bruce Borihanh.

Deux étaient dans un état critique et deux étaient dans un état stable, a déclaré Borihanh. L’âge et le sexe des victimes n’ont pas été communiqués dans l’immédiat.

Les enquêteurs tentaient de déterminer s’il y avait une fête dans la maison de location ou quel type de rassemblement avait lieu, a déclaré Borihanh.

Borihanh a déclaré que la police n’avait aucune information sur les suspects. Une fois la fusillade terminée, le bloc a été sectionné alors que les enquêteurs recherchaient des preuves.

La fusillade de samedi matin s’ajoute à un massacre dans une salle de danse de la banlieue de Los Angeles la semaine dernière qui a fait 11 morts et neuf blessés et à des tirs dans deux fermes de Half Moon Bay qui ont fait sept morts et un blessé.

Les meurtres ont porté un coup dur à l’État, qui a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays et les taux de décès par arme à feu les plus bas.

Pour la troisième année consécutive, les États-Unis ont enregistré en 2022 plus de 600 fusillades de masse au cours desquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées, selon Gun Violence Archive.

Les versions précédentes de ce rapport indiquaient à tort qu’il s’agissait de la quatrième fusillade de masse en Californie ce mois-ci.

The Associated Press