La police anglaise arrête un homme qui aurait tué 3 personnes et blessé 3 autres avec sa camionnette

Un homme soupçonné de meurtre a été arrêté mardi dans la ville anglaise de Nottingham après que trois personnes ont été retrouvées mortes et trois autres ont été frappées et blessées par une camionnette lors d’incidents liés tôt le matin, a annoncé la police.

« Il s’agit d’un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes », a déclaré la constable en chef de la police du Nottinghamshire, Kate Meynell.

Elle a dit que deux personnes avaient été retrouvées mortes dans une rue juste après 4 heures du matin et une troisième dans une autre rue. Les trois blessés par la camionnette se trouvaient à un autre endroit et étaient soignés dans un hôpital. Il n’y avait pas de mot immédiat sur leur état.

3 PLONGEURS SOUS-MARINS BRITANNIQUES PERDUS DANS L’INCENDIE D’UN BATEAU EN MER ROUGE RAPPORTÉS MORTS

Le témoin Lynn Haggitt a déclaré aux journalistes qu’une camionnette blanche s’est arrêtée à côté d’elle à 5h30 du matin et qu’elle a vu le conducteur se regarder dans son rétroviseur et apercevoir une voiture de police s’approchant lentement par derrière sans que ses phares ne soient allumés. La camionnette a ensuite percuté un homme et une femme au coin d’une rue.

« Il est entré directement dedans, il n’a même pas pris la peine de tourner, il est juste revenu directement dedans », a déclaré Haggitt. « La dame s’est retrouvée sur le trottoir, puis il a reculé la camionnette blanche et il est allé, a accéléré la rue du Parlement avec les voitures de police qui le suivaient. »

Elle a dit que l’homme semblait avoir une blessure à la tête mais qu’il avait été aidé à se relever. La femme était assise sur le trottoir et semblait aller bien.

La police n’a donné aucune indication immédiate d’un motif possible. L’enquête était menée par la police locale, et non par des agents antiterroristes.

UN EXPAT BRITANNIQUE TUÉ PAR UN GRAND REQUIN BLANC DE 15 PIEDS CLASSÉ COMME « INCIDENT PROVOQUÉ »

« Nous pensons que ces trois incidents sont tous liés et nous avons un homme en garde à vue », a déclaré Meynell. « Cette enquête en est à ses débuts et une équipe de détectives travaille à établir exactement ce qui s’est passé. »

Le Premier ministre Rishi Sunak l’a qualifié d’incident choquant et a demandé que la police ait le temps d’enquêter sur le crime.

« Mes pensées vont aux blessés, ainsi qu’à la famille et aux proches de ceux qui ont perdu la vie », a déclaré Sunak.

Des images sur les réseaux sociaux montraient des policiers, certains avec des fusils, debout près des cordons à plusieurs endroits du centre-ville.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le réseau de tramway de la ville a déclaré avoir suspendu tous les services.

Nottingham est une ville d’environ 350 000 habitants à environ 120 miles au nord de Londres.