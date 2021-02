La police amusante: les forces de l’ordre arrivent au carnaval

Des événements comme J’Ouvert à New York et le Carnaval à Londres ont connu des incidents violents. Mais la façon dont ils sont surveillés en dit long sur ce qui se passe lorsque les Noirs se rassemblent.

J’Ouvert a ses racines dans le déni.

À la fin des années 1700, les colons français de Trinidad ont commencé à organiser des bals masqués auxquels la population asservie des Caraïbes noires était interdite d’assister. Sans se décourager, les peuples asservis ont organisé leurs propres festivals, souvent pour se moquer de leurs esclaves. Lors de l’émancipation en 1838, les peuples noirs des Caraïbes ont participé à la célébration du carnaval, apportant leurs propres coutumes et traditions culturelles.

L’événement s’est étendu à d’autres parties du globe à mesure que les personnes nées dans les Caraïbes ont migré. Des célébrations similaires ont fait leur chemin à New York dans les années 1940 – d’abord concentrées à Harlem, puis à Brooklyn dans les années 1960 – à Londres (le carnaval de Notting Hill) et à Toronto (Caribana, lancé en 1967). Tous ces festivals étaient des excroissances des célébrations du carnaval déjà florissantes à Trinidad, Antigua, la Barbade et la République dominicaine.

La célébration connue sous le nom de J’Ouvert est une affaire bruyante, colorée et jubilatoire qui a lieu à l’aube. (Le mot lui-même, prononcé joo-VAY, est probablement dérivé du mot français créole antillais jou ouvè, signifiant l’aube.) À New York, cela se produit le jour de la fête du Travail, quelques heures avant le défilé de la fête des Antilles. Il y a des groupes de tambours en acier, ainsi que d’énormes systèmes de sonorisation, qui cèdent la place à des milliers de personnes qui dansent dans la rue: des fêtards colorés qui ont obtenu cela par leur propre parure ou à cause des différentes nuances de peinture, de boue et d’huile éclaboussé à tous les arrivants. C’est une célébration joyeuse et exubérante enracinée dans un acte de défi puis de libération, une expression audacieuse de liberté, qu’elle soit accomplie ou encore à gagner.

Mais J’Ouvert à New York – et le Notting Hill Carnival à Londres et Caribana à Toronto – sont également devenus connus pour un autre élément familier: une forte présence policière.

Vous avez sans doute vu les photos et les vidéos: des officiers en uniforme se chamaillant avec Carnaval fêtards. (Ce vidéo d’un officier de danse au carnaval de Notting Hill est devenue virale en 2017.) L’appel de ces images réside, en partie, dans une sorte d’expression implicite d’unité entre la police et les fêtards. Les images sont souvent publiées et diffusées dans le même esprit que les photos des manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier qui montrait des officiers agenouillés en solidarité avec les manifestants.