La police américaine reçoit un nouveau manuel sur les ovnis — RT World News

La police a reçu des directives sur la manière de gérer les observations d’objets « anormaux » dans le ciel

Les policiers de tous les États-Unis ont reçu un manuel sur la manière de traiter les signalements de « phénomènes anormaux non identifiés » (PAN).

Les directives, qui détaillent plusieurs rencontres passées, ont été envoyées plus tôt cet été par la Major Cities Chiefs Association (MCAA), qui représente les dirigeants de la police des plus grandes villes des États-Unis et du Canada.

Dans les 11 pages guidela MCAA note que les UAP détectés dans l’espace aérien américain représentent une « Lacune en matière de connaissance du domaine » ce qui pose un « Un danger clair et présent pour les pilotes et nos soldats, plus aigu que jamais. » Il cite également des rapports de plusieurs agences gouvernementales, telles que le Bureau du directeur du renseignement national, concluant que de tels phénomènes sont également une « une menace évidente pour la sécurité nationale, puisque leurs capacités et leurs origines sont inconnues. »

Le manuel fournit des détails sur plusieurs enquêtes sur les ovnis et cite les témoignages de lanceurs d’alerte impliqués dans de tels incidents, comme l’ancien officier de l’armée de l’air américaine et responsable du renseignement David Grusch.

Lors d’une audience du Congrès sur les UAP, Grusch a affirmé avoir interrogé plusieurs responsables du Pentagone ayant une connaissance directe des avions qui étaient de « non-humain » origine, qui a rapporté que le soi-disant « produits biologiques » ont été récupérés sur certains navires.















Le document rappelle également les témoignages des pilotes de la marine américaine Ryang Graves et David Fravor, qui ont décrit leur rencontre avec des OVNI lors de missions d’entraînement. Fravor était le pilote qui a repéré et enregistré le célèbre OVNI « Tic Tac » lors d’un vol près de la Californie en 2004.

Le livret présente également plusieurs histoires partagées par des officiers qui ont rencontré des avions inconnus alors qu’ils étaient en service.

Un officier a déclaré dans son rapport qu’il avait vu un jour un OVNI triangulaire dans le ciel avec trois lumières vertes faibles alors qu’il conduisait son véhicule de patrouille. Il a souligné qu’il savait à quoi ressemblaient les hélicoptères et les avions dans le ciel et que ce qu’il avait vu était « contrairement à tout ce que j’avais pu voir jusqu’à présent. »

Dans l’heure qui a suivi la rencontre, l’agent affirme avoir répondu à un appel d’un propriétaire du quartier qui a signalé « quelque chose qui court à l’extérieur de sa maison » lequel « ça ne ressemblait pas à un animal. »

Le guide de la MCAA conclut en fournissant un certain nombre de liens vers divers sites Web de signalement d’UAP et en encourageant les policiers à signaler tout incident ou observation bizarre. Dans le même temps, il est à noter que le document ne représente pas les opinions ou les politiques de la MCAA et vise à partager des informations recueillies à partir de sources ouvertes.