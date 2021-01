Pour deux policiers de Virginie qui ont posé pour une photo lors de l’insurrection meurtrière du Capitole américain, le bilan a été rapide et public: ils ont été identifiés, accusés de crimes et arrêtés.

Mais pour cinq officiers de Seattle, le résultat est moins clair. Leurs identités sont toujours secrètes, deux sont en congé et trois continuent de travailler pendant qu’un chien de garde de la police enquête pour savoir si leurs actions dans la capitale nationale le 6 janvier ont franchi la ligne du discours politique protégé à l’infraction à la loi.

Les cas contrastés mettent en évidence le dilemme auquel sont confrontés les services de police à l’échelle nationale lorsqu’ils examinent le comportement de dizaines d’agents qui se trouvaient à Washington le jour de l’émeute par les partisans du président Donald Trump. Les officiels et les experts conviennent que les officiers impliqués dans la mêlée devraient être renvoyés et inculpés pour leur rôle.

Mais qu’en est-il de ces officiers qui ont assisté uniquement au rassemblement Trump avant l’émeute? Comment un ministère équilibre-t-il le droit à la liberté d’expression d’un officier avec le coup porté à la confiance du public qui vient de la présence des forces de l’ordre à un événement avec des militants d’extrême droite et des nationalistes blancs qui ont continué à attaquer le siège de la démocratie américaine?

Une enquête de l’Associated Press auprès des forces de l’ordre du pays a révélé qu’au moins 31 agents dans 12 États sont examinés par leurs supérieurs pour leur comportement dans le district de Columbia ou font face à des accusations criminelles pour avoir participé à l’émeute. Les responsables cherchent à savoir si les policiers ont violé des lois ou des politiques ou ont participé aux violences à Washington. Un officier de la police du Capitole est décédé après avoir été frappé à la tête avec un extincteur alors que des émeutiers se sont abattus sur le bâtiment et que de nombreux autres policiers ont été blessés. Une femme a été abattue par la police du Capitole et trois autres personnes sont décédées après des urgences médicales pendant le chaos.

La plupart des agents n’ont pas été identifiés publiquement; seuls quelques-uns ont été inculpés. Certains ont été identifiés par des détectives en ligne. D’autres ont été dénoncés par leurs collègues ou se sont rendus.

Ils viennent de certaines des plus grandes villes du pays – trois officiers de Los Angeles et un adjoint du shérif, par exemple – ainsi que d’agences d’État et d’un service de police de Pennsylvanie avec neuf agents. Parmi eux se trouvent un shérif de l’Oklahoma et un chef de la police du New Hampshire qui ont reconnu être présents au rassemblement, mais ont nié entrer dans le Capitole ou enfreindre la loi.

«S’ils n’étaient pas en service, c’est totalement libre d’expression», a déclaré Will Aitchison, un avocat de Portland, dans l’Oregon, qui représente les agents des forces de l’ordre. «Les gens ont le droit d’exprimer leurs opinions politiques, peu importe qui se tient à leurs côtés. Vous ne vous sentez pas coupable par association.

Mais Ayesha Bell Hardaway, professeur à la faculté de droit de l’Université Case Western Reserve, a déclaré que la présence d’un officier au rassemblement crée un problème de crédibilité alors que les forces de l’ordre s’efforcent de rétablir la confiance de la communauté, en particulier après les manifestations de l’été dernier contre la brutalité policière déclenchée par les meurtres de la police. de George Floyd et Breonna Taylor.

Les communautés remettront en question l’intégrité des officiers qui ont assisté au rassemblement ainsi que «des personnes qui professent fièrement des points de vue racistes et qui divisent», dit-elle. «Cela pose la question de savoir si ces agents sont intéressés à s’engager dans la police d’une manière qui renforce la confiance et la légitimité dans toutes les communautés, y compris les communautés de couleur.

À Rocky Mount, une ville de Virginie d’environ 1 000 habitants, le Sgt. Thomas Robertson et l’agent Jacob Fracker ont été suspendus sans solde et font face à des accusations criminelles après avoir publié une photo d’eux-mêmes à l’intérieur du Capitole pendant l’émeute. Selon les archives judiciaires, Robertson a écrit sur les réseaux sociaux que «la gauche est juste folle parce que nous avons attaqué le gouvernement qui est le problème… La droite EN UN JOUR a pris le f (astérisque) (astérisque) (astérisque) (astérisque) US Capitol . Continuez à nous piquer.

Les tentatives pour contacter le couple ont échoué et les archives judiciaires ne répertorient pas les avocats. Les dirigeants de Rocky Mount ont refusé d’être interviewés. Dans un communiqué, ils ont déclaré que les événements au Capitole étaient tragiques.

«Nous soutenons et ajoutons notre soutien à ceux qui ont dénoncé la violence et les activités illégales qui ont eu lieu ce jour-là», ont déclaré le chef de la police Ken Criner, le capitaine Mark Lovern et le directeur municipal James Ervin. «Notre ville et notre service de police ne tolèrent absolument aucun comportement illégal ou contraire à l’éthique de quiconque, y compris nos agents et notre personnel.»

De l’autre côté du comté, cinq officiers de Seattle font l’objet d’une enquête du Bureau de la responsabilité policière de la ville. Deux agents ont publié des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux alors qu’ils se trouvaient dans le district et les responsables enquêtent pour déterminer où ils se trouvaient et ce qu’ils faisaient. Trois autres ont déclaré aux superviseurs qu’ils s’étaient rendus à Washington pour les événements et qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour ce qu’ils avaient fait pendant leur séjour.

Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, a déclaré que son département soutenait la liberté d’expression des officiers et que ceux qui se trouvaient dans la capitale du pays seraient licenciés s’ils «étaient directement impliqués dans l’insurrection au Capitole américain».

Mais les dirigeants de la police doivent évaluer plus qu’un simple comportement criminel clair, selon Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum, un groupe de recherche et de politique policière. Ils doivent également considérer comment leurs actions affectent la crédibilité du ministère, a-t-il déclaré.

Les droits du premier amendement des agents «ne s’étendent pas à l’expression de mots qui peuvent être violents ou peut-être exprimer des préjugés», a déclaré Wexler, «parce que cela va refléter ce qu’ils font lorsqu’ils travaillent, lorsqu’ils témoignent devant le tribunal. . »

Tout au long de l’été et de l’automne, la police de Seattle – ainsi que des officiers ailleurs – a été critiquée pour sa gestion des manifestations de masse contre la brutalité policière après la mort de George Floyd. La ville a reçu plus de 19 000 plaintes contre des agents, la plupart pour usage excessif de la force et utilisation inappropriée de gaz poivré.

Andrew Myerberg, directeur du Seattle Office of Police Accountability, a déclaré qu’aucun des policiers actuellement sous enquête n’était impliqué dans ces affaires.

Mais Sakara Remmu, cofondatrice de Black Lives Matter Seattle / King County, a déclaré que les officiers devraient quand même être licenciés. Leurs déclarations publiques de solidarité avec Trump ne favorisent pas seulement la méfiance de la communauté, mais la terreur de l’ensemble du département, a-t-elle déclaré.

«Cela importe absolument quand le décorum de la paix raciale se fissure et de la haine raciale se manifeste, car nous avons déjà une histoire et un héritage documentés de ce que cela signifie dans ce pays», a déclaré Remmu.

À Houston, le chef de la police a dénoncé un policier qui a démissionné et a ensuite été inculpé d’émeute. Un avocat de l’officier Tam Pham a déclaré que le vétéran de 18 ans de la force «regrettait beaucoup» d’être présent au rassemblement et était «profondément plein de remords».

Mais de nombreux chefs ont déclaré que leurs officiers n’avaient commis aucun crime.

«La police de l’État de l’Arkansas respecte les droits et la liberté d’un employé d’utiliser son temps de congé à sa guise», a déclaré le porte-parole du département Bill Sadler à propos de deux officiers qui ont assisté au rassemblement de Trump.

Malik Aziz, ancien président et directeur exécutif de l’Association nationale de la police noire, a comparé la condamnation de tous les officiers qui se trouvaient à Washington au goudron de tous les manifestants descendus dans la rue après le meurtre de George Floyd avec les actes violents et destructeurs de certains.

Un major du département de police de Dallas, Aziz a déclaré que la police agissant en privé avait les mêmes droits que les autres Américains, mais qu’aller sciemment à un événement sectaire devrait être disqualifiant pour un agent.

« Il n’y a pas de place dans l’application de la loi pour cet individu », a déclaré Aziz.