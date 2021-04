TEEN Kyle Rittenhouse est accusé d’avoir ouvert le feu sur des manifestants avec un fusil de type AR-15, tuant deux personnes et en blessant une troisième.

La fusillade mortelle a eu lieu à Kenosha, Wisconsin, en août 2020.

Kyle Rittenhouse porte une arme alors qu’il marche le long de Sheridan Road à Kenosha, Wisconsin Crédit: AP

La police américaine a-t-elle fait un don au fonds de défense de Kyle Rittenhouse?

Un don de 25 $ associé à l’adresse e-mail officielle du sergent William Kelly du département de police de Norfolk (Virginie) a été fait au fonds de défense de Kyle Rittenhouse, selon The Guardian.

Le don a été fait de manière anonyme, a rapporté le média.

« Dieu vous protège. Merci pour votre courage. Garde la tête haute. Vous n’avez rien fait de mal », a lu un commentaire accompagnant le don.

«Chaque officier de police de base vous soutient. Ne vous laissez pas décourager par les actions de la classe politique des responsables de l’application de la loi. »

Kelly est la directrice générale des affaires internes du département, selon The Guardian.

Rittenhouse marche avec un autre civil armé à Kenosha Crédit: AP

Le média a rapporté qu’une « violation de données sur un site Web chrétien de financement participatif » a identifié des policiers et des fonctionnaires qui ont donné de l’argent à la cause des meurtriers accusés, des militants d’extrême droite et autres.

Kelly travaille au service de police de Norfolk depuis 18 ans, selon sa page LinkedIn.

Le chef de la police de Norfolk, Larry Boone, a déclaré que Kelly avait été réaffectée dans une autre division en attendant une enquête, selon WAVY.

«La vision du département de police de Norfolk est de fournir un environnement sûr aux communautés, aux entreprises et aux visiteurs de la ville de Norfolk», a écrit Boone dans un communiqué, selon la chaîne de télévision.

Rittenhouse fait face à plusieurs accusations, dont un homicide imprudent Crédit: AP

«Nous apprécions le service, l’honneur, l’intégrité, l’égalité et le leadership. Face aux troubles civils et aux injustices sociales, nous maintenons cette norme et cette concentration lorsque nous servons les citoyens de Norfolk grâce à des services de police et à un engagement communautaire authentique.

«En tant que chef de la police, je continuerai de conduire les femmes et les hommes de ce département à rendre compte de notre vision et de nos valeurs.

«Je reconnais aussi avec empathie à quel point les événements récents ont accru les craintes de ceux que nous servons pour eux-mêmes et pour leurs proches.

«La profession d’application de la loi est confrontée à une conjoncture difficile car les événements récents ont révélé l’importance d’un leadership policier courageux pour tenir les agents responsables par le biais d’une procédure régulière qui enfreignent les politiques du département.

« Je suis au courant des allégations contre un agent de ce département et j’ai dirigé une enquête administrative pour m’assurer que les politiques et procédures du département n’ont pas été violées. »

Kyle Rittenhouse assiste à son audience d’extradition à Waukegan, Illinois Crédit: Reuters

Quand Rittenhouse sera-t-il jugé?

Le procès de Rittenhouse devait à un moment donné commencer le 29 mars, mais les deux parties ont déclaré à un juge qu’elles avaient besoin de plus de temps pour se préparer.

Le juge du circuit du comté de Kenosha, Bruce Schroeder, a fixé la date du début du procès le 1er novembre, avec une audience sur le statut le 17 mai.

Rittenhouse, aujourd’hui âgé de 18 ans, fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment un homicide imprudent et une mise en danger imprudente.

Il fait également face à un chef d’accusation de délit d’être mineur en possession d’une arme à feu.

Rittenhouse devrait être jugé plus tard en 2021 Crédit: Reuters

Les procureurs ont déclaré que Rittenhouse s’était rendu à Kenosha depuis son domicile à Antioche, dans l’Illinois, après qu’une milice locale ait publié un message en ligne demandant de l’aide pour protéger les entreprises des manifestants.

Kenosha était au milieu de plusieurs nuits de manifestations après qu’un policier blanc a tiré dans le dos de Jacob Blake, qui est noir, lors d’un trouble domestique.

La fusillade a laissé Blake paralysé de la taille vers le bas.

Rittenhouse, 17 ans à l’époque, a ouvert le feu sur les manifestants Joseph Rosenbaum, Anthony Huber et Gaige Grosskreutz, selon les autorités.

Rosenbaum et Huber ont été tués, et Grosskreutz a été blessé mais a survécu.

Rittenhouse a fait valoir qu’il avait tiré en légitime défense.