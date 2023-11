La police allemande réprime les rassemblements pro-palestiniens et sonne l’alarme | Conflit israélo-palestinien Actualités

Berlin, Allemagne – Samedi en début d’après-midi, dans le centre de Berlin, des policiers ont emmené une Allemande âgée jusqu’à un fourgon de police afin que sa pancarte puisse être vérifiée.

Elle se préparait à participer à une marche appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Sa banderole, qui disait qu’elle avait honte d’être allemande et qu’il y avait un « génocide » en cours dans l’enclave palestinienne densément peuplée bombardée par Israël.

La police l’a laissée partir, elle et sa pancarte, et elle a rejoint la marche.

Plus tard, alors que le rassemblement commençait, un groupe d’officiers en tenue anti-émeute s’est préparé devant une foule de manifestants scandant.

Entre 8 000 et 10 000 personnes ont défilé dans la capitale allemande. Environ 1 000 policiers ont été déployés en partie pour empêcher tout discours ou signalisation antisémite.

Jusqu’à récemment, la plupart des manifestations pro-palestiniennes étaient interdites à Berlin parce que les autorités locales craignaient une explosion de violence ou d’antisémitisme. Mais la décision a été critiquée comme portant atteinte au droit démocratique à la liberté de réunion.

Au cours des deux dernières semaines, plusieurs manifestations ont été autorisées, notamment la marche de samedi.

Vers 16 heures, la police s’est précipitée dans la foule et, aux cris de « honte, honte », a fait sortir Monika Kalinowska.

Sur sa pancarte, écrite en rouge, on pouvait lire : « Israël est un État terroriste ».

“Je commence vraiment à me demander si nous avons réellement la liberté d’expression en Allemagne”, a déclaré Kalinowska, qui a qualifié l’épisode d’exaspérant.

Après avoir été fouillé et vérifié son identité, on lui a dit qu’il n’y avait rien d’anormal avec sa pancarte – même si elle avait été confisquée – et elle a été autorisée à partir. Elle pourrait récupérer la pancarte le lendemain, a indiqué la police.

“Mais ce qui m’a vraiment mise en colère, c’est lorsque le policier m’a demandé si je m’identifiais comme une femme”, a-t-elle déclaré. “Je ne disais rien d’illégal et, je veux dire, si vous ne respectez pas ma liberté d’expression, comment allez-vous respecter si je m’identifie en tant qu’homme ou femme ?”

L’officier qui a brièvement expulsé Kalinowska de la manifestation a déclaré à Al Jazeera qu’il n’y avait pas de liste officielle ni de directives particulières à suivre.

“En réalité, j’utilise simplement mon intuition”, a-t-il déclaré. « Si je vois quelque chose qui me semble mauvais, nous allons le chercher. »

Dans un autre cas, une grande affiche qualifiant le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’« assassins mortels » a été emportée.

Un groupe de jeunes Italiens a reçu l’ordre de détruire le leur, qui disait : « Arrêtez le génocide. Arrêtez l’apartheid.

“Il m’a dit que si je disais ces choses, je pourrais être arrêté”, a déclaré à Al Jazeera l’un des Italiens, qui a requis l’anonymat.

«Non, je ne l’ai pas fait», rétorqua le policier. “J’ai dit que vous pourriez être arrêté si vous disiez ces choses dans certaines circonstances.”

Lorsqu’on lui a demandé quelles pourraient être ces circonstances, l’officier a répondu à Al Jazeera : « Je ne veux pas aborder cela avec vous. »

“Certains symboles sont interdits”, a déclaré un autre officier, faisant référence à l’interdiction récente par l’Allemagne du Hamas, le groupe palestinien qui dirige Gaza et qui est à l’origine des attaques meurtrières en Israël le 7 octobre.

Dans une déclaration à Al Jazeera, la porte-parole de la police, Anja Dierschke, a déclaré que les policiers avaient agi conformément aux directives publiées précédemment sur le conflit au Moyen-Orient et qu’un procureur était disponible dans la salle des opérations pendant la manifestation pour répondre à d’éventuelles questions juridiques.

Au final, sept infractions liées à la signalisation ont été enregistrées, a indiqué la police.

Même si la tâche d’identification des panneaux illégaux est difficile pour la police, ses mesures lors des manifestations ont un effet « dissuasif », ont déclaré à Al Jazeera les avocats du Centre européen de soutien juridique (ELSC).

« Les gens se demandent maintenant si ce qu’ils portent ou disent les amènera à être arrêtés ou même expulsés », a déclaré un porte-parole de l’ELSC, qui fournit une assistance juridique concernant les questions palestiniennes et a un bureau à Berlin.

« La police décide essentiellement de la loi dans la rue. Ils semblent avoir déployé de larges pouvoirs discrétionnaires, déclarant presque l’état d’urgence, mais sans aucune base légale. Cela ressemble aux pratiques d’un régime autoritaire.

“Il faut encore le tolérer”

L’Allemagne a ce qu’elle appelle une « responsabilité particulière » envers le peuple juif, envers Israël et dans la lutte contre l’antisémitisme parce qu’elle est responsable de l’Holocauste.

Le pays utilise principalement deux lois pour poursuivre l’expression publique de discours de haine.

L’article 130 du code pénal concerne l’incitation contre un certain groupe de personnes, qui a déjà été utilisée pour lutter contre la glorification de l’Allemagne nazie, la négation de l’Holocauste et les discours de haine antisémites, racistes ou homophobes. La peine va d’une amende à cinq ans de prison.

L’article 140 examine si les crimes sont cautionnés d’une manière qui incite à davantage de violence ou trouble la paix.

Mais Michael Wrase, professeur de droit public et expert en droit constitutionnel au Centre des sciences sociales de Berlin, a déclaré qu’il était difficile pour la police déployée lors de manifestations de décider si certains panneaux et banderoles enfreignaient la loi.

«C’est une corde raide sur laquelle tout le monde marche», a-t-il expliqué.

Si le fait de brandir le drapeau du Hamas, par exemple, est clairement passible de poursuites, d’autres actes ne le sont pas.

“Car avec certains symboles ou signes, l’interprétation peut être très différente selon celui qui les observe”, a expliqué Wrase.

En fin de compte, le contexte est essentiel.

Par exemple, scander « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », le 8 octobre, immédiatement après que le Hamas a attaqué Israël, tuant plus de 1 400 personnes et en kidnappant plus de 240, pourrait bien être considéré comme une célébration de la violence ainsi que de la violence. incitant davantage.

Cependant, scander le même slogan lors d’une manifestation « Cessez-le-feu maintenant » un mois plus tard et plus de 10 000 Palestiniens sont morts plus tard a un contexte différent, tout comme les pancartes qui disent des choses comme « Du fleuve à la mer, nous exigeons l’égalité ».

À la mi-octobre, le procureur de Berlin a déclaré que le slogan « Du fleuve à la mer » ferait l’objet de poursuites.

Mais la légalité de cette décision doit encore être testée devant un tribunal allemand.

À la mi-août, un tribunal néerlandais a refusé de poursuivre un militant qui avait utilisé cette comptine dans un discours en 2021, affirmant que ces accusations étaient infondées.

Alors que la situation est tendue, la loi devrait – comme le dit le proverbe – être aveugle, a déclaré Wrase.

La jurisprudence allemande, jusqu’au plus haut tribunal du pays, indique que la liberté de réunion est une priorité et que tous les manifestants doivent d’abord bénéficier du bénéfice du doute, raison pour laquelle les militants d’extrême droite peuvent toujours organiser des rassemblements.

« Même si vous n’êtes pas d’accord avec les raisons pour lesquelles les gens manifestent, cela doit quand même être toléré », a déclaré Wrase.

« Et en règle générale – cela est également fixé par la Cour constitutionnelle fédérale – si vous avez différentes possibilités d’interpréter un certain slogan, vous devez pécher par excès en l’interprétant comme étant licite. Vous devez accorder le bénéfice du doute à ceux qui exercent leurs libertés démocratiques.

Effet « glaçant »

Thomas Fischer, ancien président de la Cour fédérale de justice, la plus haute juridiction pénale du pays, était d’accord avec Wrase, déclarant : « Même si une opinion est moralement douteuse ou tout simplement fausse, la constitution allemande stipule que vous avez toujours le droit d’exprimer votre opinion. il.”

“Personne ne devrait recourir au droit pénal ou civil pour garantir que les seules opinions exprimées soient celles avec lesquelles le gouvernement allemand est d’accord”, a-t-il déclaré.

Par exemple, critiquer le gouvernement israélien et ses actions n’est pas antisémite, a expliqué Fischer.

« Il serait ridicule d’assimiler l’ensemble du peuple juif au gouvernement d’Israël. Ce serait en fait antisémite.

Au cours du mois dernier, les responsables politiques allemands ont appelé à modifier diverses lois, notamment celles relatives au droit de manifester et à la liberté d’opinion.

L’idée de retirer la citoyenneté, la résidence, les allocations sociales ou le financement à toute personne accusée d’avoir tenu des propos antisémites a été lancée, ainsi qu’un projet visant à autoriser uniquement les « Allemands de souche » à manifester.

Cette semaine, alors que les tensions communautaires bouillonnent en Europe à la suite de la guerre à Gaza, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a appelé les personnes d’origine arabe et palestinienne à « parler pour elles-mêmes et à prendre clairement position contre le terrorisme », un commentaire qui a été décrié. par certains comme discriminatoire parce qu’il cible des groupes minoritaires.

“Il est trop tôt pour dire quel sera l’impact concret de ces appels des politiciens conservateurs”, a déclaré le porte-parole de l’ELSC.

« Mais ce sont des politiques racistes en action. Nous avons encore des tribunaux en Allemagne et, si nécessaire, nous y irons pour protéger les droits fondamentaux, car cette situation floue est extrêmement dangereuse pour notre démocratie.»