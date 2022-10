La police allemande qualifie les explosions de Nord Stream de «sabotage ciblé» – Spiegel

Des “acteurs étatiques” ont probablement endommagé les gazoducs russes, et d’autres attaques pourraient suivre, selon le BKA

La police allemande pense que des acteurs étatiques sont probablement à l’origine des récentes explosions sur les gazoducs russes Nord Stream dans la mer Baltique, et prévient que d’autres attaques contre les infrastructures énergétiques pourraient suivre, a rapporté Der Spiegel mercredi.

Le magazine allemand a cité une lettre qu’il a obtenue, envoyée par l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) aux représentants de l’industrie. Le document décrivait les brèches dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 comme “sabotage ciblé” et a suggéré que les auteurs étaient probablement des agents d’un pays non identifié. L’agence a cité le “haute complexité” de la préparation et de l’exécution de l’opération.

Trois des quatre chaînes des pipelines Nord Stream ont été rompues la semaine dernière, le sabotage délibéré étant largement accepté comme le scénario le plus probable.

Le BKA croit également que d’autres actions, « sous une forme quantitativement et potentiellement qualitativement augmentée », pourrait être en préparation, a rapporté Spiegel. L’agence d’application de la loi a désigné des infrastructures énergétiques cruciales telles que les terminaux offshore pour le gaz naturel liquéfié (GNL), les éoliennes, les lignes électriques et les câbles Internet sous-marins comme cibles possibles.

Les routes Nord Stream ont été conçues pour acheminer le gaz naturel russe directement vers l’Allemagne, en contournant les États de transit comme l’Ukraine et la Pologne.

Moscou a déclaré que les États-Unis, critiques de longue date de la dépendance de l’Allemagne à l’égard de l’énergie russe, bénéficieraient le plus de la désactivation des routes, à la fois politiquement et économiquement. Le GNL fourni par les États-Unis a repris une grande partie de la part de marché détenue auparavant par le carburant de pipeline russe moins cher, depuis que l’UE a décidé d’imposer des restrictions commerciales à la Russie en représailles à son offensive militaire en Ukraine.

Washington a nié toute implication dans les dommages causés à Nord Stream. Les détracteurs de la Russie ont suggéré que Moscou elle-même aurait pu faire sauter les pipelines, pour faire pression sur l’UE.

Aucun des pipelines n’était opérationnel au moment de la brèche. Berlin a refusé de certifier le nouveau Nord Stream 2 après son achèvement l’année dernière, et la Russie a interrompu les livraisons via l’ancien Nord Stream 1 fin août, invoquant des problèmes de maintenance induits par les sanctions.