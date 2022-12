La police allemande procède à des arrestations massives et allègue que des extrémistes nationaux ont planifié une attaque contre le parlement

Des milliers de policiers ont effectué mercredi une série de raids dans une grande partie de l’Allemagne contre des extrémistes présumés d’extrême droite qui auraient cherché à renverser l’État lors d’un coup d’État armé.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que quelque 3 000 officiers avaient mené des perquisitions sur 130 sites dans 11 des 16 États allemands contre des adhérents du soi-disant mouvement des citoyens du Reich. Certains membres du groupe rejettent la constitution allemande d’après-guerre et ont appelé au renversement du gouvernement.

Le ministre de la Justice, Marco Buschmann, a décrit les raids comme une “opération antiterroriste”, notant que les suspects pourraient avoir planifié une attaque armée contre les institutions de l’État.

Les procureurs ont déclaré que 22 citoyens allemands étaient soupçonnés d'”appartenance à une organisation terroriste”. Trois autres personnes, dont un citoyen russe, sont soupçonnées de soutenir l’organisation, ont-ils précisé. 27 autres personnes font l’objet d’une enquête.

Le site Web allemand Der Spiegel a rapporté que les lieux fouillés comprenaient la caserne de l’unité des forces spéciales allemandes KSK dans la ville de Calw, dans le sud-ouest du pays. L’unité a par le passé fait l’objet d’un examen minutieux en raison de l’implication présumée d’extrême droite de certains soldats.

Les procureurs fédéraux ont refusé de confirmer ou d’infirmer que la caserne avait été fouillée.

Le procureur fédéral en chef d’Allemagne a prévu de faire une déclaration sur l’affaire plus tard mercredi.

Les raids ont montré que “nous savons nous défendre avec force contre les ennemis de la démocratie”, a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser.

Au moins 2 arrestations à l’étranger

Parallèlement aux détentions en Allemagne, les procureurs ont déclaré qu’une personne était détenue dans la ville autrichienne de Kitzbühel et une autre dans la ville italienne de Pérouse.

Les procureurs ont déclaré que les personnes détenues auraient formé l’année dernière une “organisation terroriste dans le but de renverser l’ordre public existant en Allemagne et de le remplacer par leur propre forme d’État, qui était déjà en cours de création”.

Un suspect, deuxième à droite, est escorté depuis un hélicoptère de la police par des policiers jusqu’au bureau du procureur fédéral de Karlsruhe, en Allemagne, lors de l’opération de mercredi. (Michael Probst/Associated Press)

Les suspects étaient conscients que leur objectif ne pouvait être atteint que par des moyens militaires et par la force, ont déclaré les procureurs.

Certains des membres du groupe avaient fait des “préparatifs concrets” pour prendre d’assaut le parlement avec un petit groupe armé, selon les procureurs.

“Les détails [of this plan] doivent encore faire l’objet d’une enquête” pour déterminer si l’un des suspects peut être accusé de trahison, ont-ils déclaré.

Le groupe aurait cru en un “conglomérat de théories du complot composé de récits des soi-disant citoyens du Reich ainsi que de l’idéologie QAnon”, selon le communiqué. Les procureurs ont déclaré que les membres du groupe pensaient également que l’Allemagne était dirigée par un soi-disant État profond.

Les procureurs ont identifié les meneurs présumés comme étant Heinrich XIII PR et Ruediger v. P., conformément aux règles de confidentialité allemandes. Der Spiegel a rapporté que le premier était un membre bien connu de 71 ans d’une famille noble allemande mineure, tandis que le second était un ancien parachutiste de 69 ans.

Un ex-député de l’AfD arrêté

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Heinrich XIII PR, que le groupe prévoyait d’installer comme nouveau chef de l’Allemagne, avait contacté des responsables russes dans le but de négocier un nouvel ordre dans le pays une fois le gouvernement allemand renversé. Il aurait été aidé en cela par une femme russe, Vitalia B.

“Selon les enquêtes en cours, rien n’indique cependant que les personnes contactées aient répondu positivement à sa demande”, ont déclaré les procureurs.

Mercredi, des policiers se tiennent près d’une propriété perquisitionnée à Francfort. L’opération de police s’est étendue à des endroits dans 11 des États allemands et au moins deux pays étrangers. (Boris Roessler/dpa/Associated Press)

Depuis Moscou, le Kremlin a nié toute implication russe dans le complot.

“Cela semble être un problème interne allemand”, a déclaré le porte-parole Dmitry Peskov aux journalistes. “Il ne peut être question d’aucune ingérence russe.”

Une autre personne arrêtée par la police mercredi a été identifiée par les procureurs comme étant Birgit M.-W. Der Spiegel a rapporté que la femme est juge et ancienne législatrice du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), une description qui s’applique à Birgit Malsack-Winkemann, qui a siégé au Bundestag de 2017 jusqu’aux élections fédérales de 2021.

Le parti est de plus en plus surveillé par les services de sécurité allemands en raison de ses liens avec des extrémistes. Il a refusé de commenter immédiatement le rapport.

Les co-dirigeants de l’AfD, Tino Chrupalla et Alice Weidel, ont condamné les plans signalés, dont ils ont dit n’avoir eu connaissance que par les médias.

“Nous avons pleinement confiance dans les autorités impliquées et exigeons une enquête rapide et complète”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Les extrémistes d’extrême droite sont la plus grande menace intérieure: des responsables

Les procureurs ont déclaré qu’en dehors d’un conseil de dirigeants, ou Rat, le groupe avait chargé plusieurs membres de former une branche armée. Dirigés par Ruediger v. P., ils auraient prévu d’obtenir des armes et de mener une formation au maniement des armes à feu. On ne savait pas à quel point ces plans étaient avancés.

Sara Nanni, une législatrice du parti vert, a suggéré que le groupe n’était peut-être pas très capable.

“De plus en plus de détails continuent d’être révélés, ce qui soulève des doutes quant à savoir si ces personnes étaient même assez intelligentes pour planifier et mener à bien un tel coup d’État”, a déclaré Nanni dans un message sur le réseau social Mastodon. “Le fait est que peu importe à quel point leurs idées sont grossières et à quel point leurs plans sont sans espoir, même la tentative est dangereuse !”

Les responsables ont averti à plusieurs reprises que les extrémistes de droite constituaient la plus grande menace pour la sécurité intérieure de l’Allemagne. Cette menace a été mise en évidence par le meurtre d’un politicien régional et l’attaque meurtrière contre une synagogue en 2019.

Faeser a annoncé plus tôt cette année que le gouvernement prévoyait de désarmer environ 1 500 extrémistes présumés et de renforcer les vérifications des antécédents de ceux qui souhaitaient acquérir des armes dans le cadre d’une répression plus large contre l’extrême droite.