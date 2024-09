La police allemande poursuit un enfant terrifié portant un drapeau palestinien — RT World News

Une vidéo montrant des policiers arrêtant un petit garçon lors d’une manifestation à Berlin a suscité l’indignation en ligne

Une vidéo montrant la police allemande poursuivant et arrêtant un enfant lors d’une manifestation pro-palestinienne à Berlin est devenue virale en ligne, les internautes sur plusieurs plateformes exprimant leur indignation face aux forces de l’ordre ciblant un mineur.

La vidéo publiée en ligne dimanche montre un garçon d’une dizaine d’années, portant un drapeau palestinien, en train de fuir un groupe d’une demi-douzaine d’agents armés. Ils finissent par l’attraper et l’emmènent dans un fourgon de police. L’enfant est vu en train de crier et semble terrifié tout le temps.

Dans la vidéo, on entend des spectateurs crier « honte à toi » et a appelé à la libération du garçon en allemand et en arabe. De nombreuses personnes présentes à ce qui semblait être un rassemblement pacifique ont été vues en train de filmer l’incident.

Bien que les images ne montrent pas les policiers en train d’attraper le garçon ou de lui faire du mal, la situation a suscité une avalanche de critiques en ligne. Les utilisateurs de X, Instagram et Facebook ont ​​​​critiqué les policiers pour avoir effrayé un enfant. Un utilisateur a demandé si la police n’avait rien de mieux à faire que de poursuivre un enfant « pour porter un drapeau. » Un autre a écrit : « Grâce à la Palestine, nous savons maintenant que les valeurs occidentales sur l’humanité et la liberté sont fausses. »

Beaucoup ont comparé les actions des officiers à celles des nazis de l’époque de la Seconde Guerre mondiale et ont accusé l’Allemagne d’être « complice du génocide des Palestiniens ».

Si certains ont avancé que le garçon avait peut-être déclenché la poursuite en provoquant la police, la plupart ont convenu que les policiers étaient allés trop loin.

EN SAVOIR PLUS:

L’Occident réduit au silence les militants dans son propre pays tout en promouvant les droits à l’étranger – rapport

« On dirait que l’Allemagne montre à nouveau ses vieilles habitudes. Nous avons vu ce film deux fois, vous savez, je n’attends pas la trilogie avec impatience. Merci à la Palestine d’avoir montré aux peuples du monde à quoi ressemblent la liberté d’expression et la démocratie. » un autre utilisateur a écrit.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à cet incident et si la police avait des raisons d’arrêter l’enfant. Les médias allemands sont jusqu’à présent restés muets sur la situation.