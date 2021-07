La police allemande perquisitionne les domiciles de djihadistes présumés liés à une fusillade meurtrière à Vienne

Les mandats de perquisition ont été exécutés sur des propriétés habitées par le ressortissant kosovar Blinor S. et le citoyen allemand Drilon G., a indiqué le bureau du procureur fédéral du pays dans un communiqué.

Des forces spéciales travaillant pour la police fédérale allemande ont perquisitionné les domiciles, aux côtés de l’Office fédéral de la police criminelle à Osnabrück et à Kassel, après que les deux personnes ont été accusées de ne pas avoir signalé les infractions pénales prévues.

Les accusations concernent leur association présumée avec le terroriste islamiste Kujtim Fejzullai, qui a assassiné quatre personnes et en a blessé 23, dont sept grièvement, avant d’être abattu par la police à Vienne, en Autriche, le 2 novembre 2020. Fejzullai a ensuite été identifié comme étant un État islamique. partisan et le groupe ont revendiqué la fusillade, déclarant qu’il avait agi en tant que «soldat du califat.

Les autorités affirment que Blinor S. et Drilon G. avaient tous deux poursuivi « sentiments islamiques radicaux » et maintenu « contact étroit » avec le tireur de Vienne sur les réseaux sociaux pendant une longue période avant qu’il ne commette l’attentat terroriste. Le duo aurait accompagné Fejzullai à Vienne lors d’un voyage en juillet 2020, restant avec lui et d’autres personnes partageant des idéologies radicales similaires.

Après avoir omis de signaler les infractions prévues par Fejzullai, le couple a tenté de « déguiser leurs relations » en supprimant les conversations qu’ils avaient eues sur leurs mobiles et leurs profils de réseaux sociaux, selon le parquet fédéral.

Les fonctionnaires affirment que les accusés ont « accepté » ils n’ont pas informé les autorités « comme la loi l’exige » à propos de Fejzullai exprimant « ses intentions d’attaquer », en violation de l’article 138 du code pénal allemand. La déclaration du procureur n’a pas précisé quand le duo serait traduit en justice.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!