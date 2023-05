La police allemande fait une descente dans le groupe de protestation écologiste de dernière génération

BERLIN – La police allemande a lancé mercredi une série de raids à travers le pays contre un groupe d’activistes du climat connus pour attaquer l’art et se coller sur les routes pour sensibiliser.

Les suspects sont accusés d’avoir organisé une campagne de financement pour financer des activités criminelles, d’en avoir fait la publicité sur leur site Web et d’avoir collecté jusqu’à présent au moins 1,5 million de dollars de dons.

Last Generation, qui a été condamnée par le Parti écologiste allemand, a pris de l’importance l’année dernière avec une vague de manifestations climatiques liées à l’alimentation, notamment en jetant de la purée de pommes de terre sur un tableau de Monet au Musée Barberini de Potsdam. Les militants se sont également collés aux routes, voire aux pistes pour perturber la circulation.

Le vice-chancelier Robert Habeck du Parti vert, qui fait partie de la coalition au pouvoir, a décrit leurs tactiques comme « inutiles » et « carrément fausses », tandis que le chancelier Olaf Scholz a déclaré cette semaine que les méthodes du groupe étaient « folles ».

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré aux médias allemands que les protestations légitimes se terminent lorsque des crimes sont commis et que les droits d’autrui seraient violés. « Si cette ligne rouge est dépassée, alors la police doit également agir. »

Deux des suspects arrêtés mercredi sont accusés d’avoir planifié de saboter un oléoduc entre la ville bavaroise d’Ingolstadt et le port italien de Trieste. Le pipeline est considéré comme un élément d’infrastructure essentiel dans l’État du sud de l’Allemagne. Les procureurs ont également confisqué des comptes et des actifs sécurisés lors des perquisitions et le site Web du groupe a été fermé.