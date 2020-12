La police allemande mène une enquête après que le Funke Media Group a déclaré mercredi avoir été victime d’une cyber-attaque à l’échelle nationale, notamment contre ses rédactions et ses imprimeries.

L’éditeur a déclaré que plusieurs de ses systèmes informatiques centraux avaient été touchés lors d’une attaque mardi, qui a touché tous ses principaux sites en Bavière, Berlin, Hambourg, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie et Thuringe.

La police des villes occidentales de Cologne et d’Essen a ouvert des enquêtes sur l’incident, avec la police d’État spécialisée également impliquée, alors que l’étendue de l’attaque est inconnue.

«Les auteurs ont chiffré les données sur les systèmes informatiques du Funke Media Group», la société a déclaré dans un communiqué.

Les médias locaux ont déclaré que l’attaque contre Funke Media Group avait empêché le personnel de se connecter à ses systèmes internes et d’accéder à leurs comptes de messagerie.

Certains rapports suggèrent qu’il était probable que le piratage impliquait un ransomware, dans lequel les pirates envoient des e-mails de phishing avec des pièces jointes contenant du code malveillant qui sont ensuite téléchargées involontairement par les employés.

Le code se propage ensuite dans les systèmes d’une entreprise, que les pirates peuvent ensuite crypter, ce qui leur permet d’exiger des rançons pour la divulgation des données.

L’éditeur basé à Essen a présenté ses excuses à ses 3,3 millions de lecteurs pour la perturbation, ajoutant qu’il avait annulé les frais de paywall afin que les gens puissent accéder à ses «e-papiers» et les télécharger gratuitement.

L’entreprise a dit qu’elle fonctionnait « à fond » pour résoudre les problèmes, et a annoncé avoir mis en place un « force d’intervention » avec des experts informatiques et médico-légaux internes et externes qui enquêtent sur l’incident.

Il a également déposé des poursuites pénales et signalé la violation de ses systèmes aux autorités de protection des données.

Funke Media Group possède le deuxième journal le plus lu d’Allemagne, Berliner Morgenpost, ainsi que des dizaines de titres régionaux.

