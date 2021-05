La police allemande enquête sur l’incendie de l’usine Tesla comme possible incendie criminel après l’incendie revendiqué par des «  extrémistes de gauche  »

Un incendie dans la soi-disant « gigafactory » de Tesla à Gruenheide près de Berlin tôt mercredi a endommagé les câbles électriques sur le site, a déclaré un porte-parole de la police de Brandebourg.

Des officiers médico-légaux ont été envoyés sur les lieux et la police examine un crime potentiel d’incendie criminel, a déclaré un porte-parole du bureau d’enquête criminelle de l’État, après qu’un groupe d’activistes ait affirmé qu’il était derrière l’incendie.

Une photo prise par le fil de presse allemand DPA montrait des agents médico-légaux inspectant une zone de sol brûlée sous les câbles, qui semblait avoir été endommagée.

Mercredi, le «Vulkangruppe» – qui se traduit par Volcano Group – a revendiqué la responsabilité, affirmant que ses militants avaient mis le feu à six câbles à haute tension.

Le groupe, décrit par Der Tagesspiegel comme «Extrémistes de gauche», a publié une longue déclaration sur le site de publication ouverte Indymedia disant: «Tesla n’est ni verte, ni écologique, ni sociale.»

Le message a déclaré que le groupe était contre le « mensonges » de l’entreprise «Des véhicules à batterie prétendument propres et respectueux du climat», arguant qu’ils ont un effet néfaste sur l’environnement, et a également visé son PDG Elon Musk et son projet SpaceX.

L’usine de Tesla, qui, selon elle, pourrait produire 500000 de ses voitures Model Y, devait ouvrir ses portes le 1er juillet, mais cette date a été repoussée vers la fin de 2021 en raison de plans d’expansion.

L’Agence nationale allemande pour l’environnement a déclaré que le début de la construction devrait être retardé pendant qu’elle réexaminera la demande de Tesla, étant donné les plans de la société de construire une usine de cellules de batterie dans le cadre du complexe.

Des militants ont déjà fait part de leurs préoccupations au sujet de l’usine, craignant qu’elle ne consomme trop d’eau, ce qui pourrait affecter la faune à proximité, y compris les espèces protégées.

Tesla n’a pas répondu publiquement à l’incendie ou au lancement de l’enquête policière.

