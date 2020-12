Les autorités allemandes ont démantelé un réseau criminel international qui a dupé des personnes âgées pour qu’elles remettent leur argent et leurs objets de valeur à des criminels se faisant passer pour des policiers, a rapporté samedi un journal allemand.

En coopération avec les autorités turques, la police allemande a détruit un centre d’appels dans la ville d’Izmir, dans le sud-ouest de la Turquie, où des suspects auraient téléphoné à des retraités en Allemagne et les auraient convaincus de remettre leurs objets de valeur à de faux officiers, a rapporté le quotidien Rheinische Post.

Le journal a déclaré que 38 personnes avaient été arrêtées au début du mois et que 48 lieux avaient été fouillés en plus du centre d’appels. La police a déclaré avoir confisqué des espèces d’une valeur de 1,7 million d’euros (2 millions de dollars) lors des raids, ainsi que 5 kilogrammes (11 livres) d’or et des montres haut de gamme, a rapporté le journal. Les autorités ont également saisi 41 voitures de luxe, 87 propriétés dont des maisons et des hôtels de luxe.

« Dans ce centre d’appels, il y avait des membres de familles qui vivaient auparavant en Allemagne mais qui ont été expulsés en raison de crimes », a déclaré Thomas Jungbluth de la police criminelle de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie à l’ouest du Rheinische Post. « Ils se sont réinstallés en Turquie. . «

Les suspects auraient dit aux gens qu’ils ont appelés que leurs bijoux ou leur argent n’étaient pas en sécurité à la maison ou à la banque et ils enverraient la police pour les récupérer et les garder pour eux dans un endroit sûr.

«Depuis que nous avons effectué une descente dans le centre d’appels, il n’y a plus eu pratiquement aucun appel de ce type en Allemagne», a déclaré Wolfgang Herrmanns du bureau de la police judiciaire au journal. « Nous avons vidé le marais. »