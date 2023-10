La police allemande dément l’attaque du leader de l’AfD

Le coprésident du parti, Tino Chrupalla, a été hospitalisé après s’être effondré mercredi lors d’un rassemblement à la suite d’une agression présumée.

Les autorités allemandes ont déclaré qu’il y avait «aucune preuve» d’une agression contre le coprésident d’Alternative pour l’Allemagne (AfD), Tino Chrupalla, qui s’est effondré lors d’un événement de campagne à Ingolstadt et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Le communiqué publié jeudi semble contredire les affirmations du parti politique.

«À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve que M. Chrupalla ait été plaqué ou attaqué.« , ont indiqué le parquet et la police d’Ingolstadt dans leur communiqué commun.

Cependant, selon l’AfD, leur chef n’était pas «abordé.» Au lieu de cela, ils avaient décrit ce qui lui était arrivé comme un «incident violent.» Il a été rapporté plus tard qu’on lui avait injecté une seringue contenant une substance inconnue, ce qui avait provoqué un choc anaphylactique.

L’homme politique reste en soins intensifs à l’hôpital où il a été transporté à Ingolstadt, ont confirmé jeudi des responsables de l’AfD, un porte-parole du parti ajoutant que Chrupalla souffrait d’un «blessure perforante» et était testé pour «substances dans son corps.»

Les examens médicaux effectués à l’hôpital ont confirmé un «rougeur superficielle sur son bras ainsi qu’un gonflement« , selon le communiqué de la police, qui affirme également que rien de suspect n’a été trouvé lors de ces examens.

Aucune aiguille ou objet similaire n’a été récupéré sur les lieux par la police, à l’exception de deux punaises, ce qu’elle n’a pas considéré comme inhabituel dans une zone où se déroulaient des rassemblements politiques, a rapporté la chaîne de télévision locale Bayerische Rundfunk.

L’équipe de sécurité personnelle de Chrupalla n’a pas non plus été témoin d’agression physique contre le leader de l’AfD, qui prenait des selfies avec ses partisans avant de s’effondrer, ont indiqué les autorités. Ils ont reconnu que cette activité impliquait un certain contact corporel et que l’homme politique avait commencé à ressentir une douleur dans le haut du bras alors qu’il s’approchait de la scène pour prononcer son discours. Il a également signalé d’autres problèmes de santé, notamment des difficultés à marcher, qui ont conduit à son hospitalisation, ont indiqué des sources à la chaîne publique ARD.

La chef adjointe de l’AfD, Beatrix von Storch, a été la cible d’une agression alors qu’elle prenait un selfie avec un partisan en août. Un homme se faisant passer pour un fan a enduit le législateur avec des excréments de chien lors d’un événement en Rhénanie-Palatinat après s’être installé pour la photo.

La coprésidente de l’AfD de Chrupalla, Alice Weidel, a annulé mardi une apparition de campagne en Bavière-Thuringe pour des raisons de sécurité, suite à une menace d’attaque contre sa résidence secondaire en Suisse qui a nécessité le déménagement de sa famille avec une escorte policière.

Alors que le parti populiste de droite connaît un regain de popularité auprès de l’électorat, Berlin l’a exclu des médias publics, a déclaré son aile de jeunesse groupe extrémiste et a même – par l’intermédiaire de l’Institut allemand des droits de l’homme, financé par l’État – affirmé qu’il s’agit d’une menace pour la démocratie et qu’il devrait être légalement interdit d’exercer des fonctions. L’AfD a fait valoir que ces mesures facilitent des incidents tels que ceux impliquant Chrupalla et von Storch.