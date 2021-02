La police allemande cible des gangs criminels d’extrême droite tôt le matin, un jour après une descente d’un grand groupe islamiste

Les autorités allemandes ont attaqué un réseau criminel d’extrême droite, dans le cadre de leur deuxième opération majeure en deux jours. Plus de 500 agents, y compris des unités spéciales, ont ciblé 27 maisons et locaux commerciaux. Dix arrestations ont été effectuées.

Les détenus étaient âgés de 24 à 55 ans et appartenaient à un réseau d’extrême droite qui serait impliqué dans le trafic de drogue et d’armes ainsi que dans le blanchiment d’argent. Les raids ont eu lieu dans les États de Thuringe, de Saxe-Anhalt et de Hesse.

Les personnes visées par le contingent de 500 policiers étaient des membres des groupes néo-nazis Turonen et Garde 20, selon le radiodiffuseur public MDR. Les autorités affirment que les deux groupes étaient fortement impliqués dans la distribution de stupéfiants en Thuringe, notamment le trafic de crystal meth.

Selon le Bureau de la police criminelle de l’État de Thuringe (LKA), neuf mandats d’arrêt ont été exécutés et une autre personne a été arrêtée lorsque de la drogue a été découverte. Le bureau d’un avocat de Hesse a également été perquisitionné par la police, car on pensait que l’individu en question était complice des activités de blanchiment d’argent des groupes.

Le raid est la deuxième offensive majeure de la police allemande en autant de jours. Jeudi, plus de 800 officiers étaient en service alors que la police à Berlin et dans le Brandebourg a effectué 26 raids dans la région pour imposer une interdiction à un groupe salafiste qui prônait des attaques terroristes et le meurtre de Juifs.

Le sénateur de l’Intérieur de Berlin, Andreas Geisel, a déclaré lors d’une conférence de presse que 19 membres de la Jama’atu Berlin avaient été visés lors des raids et que le groupe était sous surveillance depuis deux ans.

