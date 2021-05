La police allemande arrête un homme pour avoir utilisé un acronyme néo-nazi lors d’une campagne de courrier haineux de trois ans

Le suspect anonyme, qui avait déjà été poursuivi pour des crimes liés à ses opinions d’extrême droite, a été arrêté pour des allégations selon lesquelles il était à l’origine de messages haineux envoyés à des politiciens régionaux et nationaux, et à un avocat turco-allemand, sous le nom de « NSU 2.0 ». , dans une référence au groupe clandestin National Socialist (NSU).

Les autorités estiment que des dizaines d’individus et d’organisations à travers l’Autriche et l’Allemagne ont reçu une centaine de lettres du suspect, qui aurait trouvé leurs données sur des forums en ligne ou grâce à des documents officiels.

La police n’a pas encore publié son nom, en raison de problèmes de confidentialité alors que les poursuites sont en cours.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, doit tenir une conférence de presse mardi pour discuter des efforts du gouvernement pour lutter contre l’extrémisme d’extrême droite dans le pays, ainsi que des crimes à motivation politique, à la suite de la mort d’un gouverneur régional pro-immigration, Walter Lubcke. , en 2019.

NSU était un groupe terroriste néo-nazi allemand qui était responsable d’un certain nombre de crimes, y compris le meurtre de 10 personnes, deux attentats à la bombe et de nombreux vols de banque entre 2000 et 2007.

Trois personnes étaient liées au groupe: Uwe Bohnhardt et Uwe Mundlos, qui sont maintenant décédés, et Beate Zschape, qui purge une peine à perpétuité, ayant été reconnue coupable de 10 chefs d’accusation de meurtre, d’appartenance à une organisation terroriste et d’incendie criminel en juillet. 2018.

