La police allemande arrête un comploteur présumé d’une attaque chimique

Le ressortissant iranien a été appréhendé après que les autorités ont reçu une dénonciation des États-Unis

Un ressortissant iranien de 32 ans a été arrêté en Allemagne pour un complot terroriste présumé, ont annoncé dimanche les responsables de la sécurité du pays. Une autre personne, qui serait le frère du suspect, a également été détenue dans le cadre de l’enquête.

Les deux hommes ont été détenus pendant la nuit dans la ville de Castrop-Rauxel, dans le nord-ouest de l’Allemagne, près de Düsseldorf, ont indiqué des responsables.

L’homme « est soupçonné d’avoir préparé un acte de violence grave mettant en danger l’État en se procurant prétendument du cyanure et de la ricine pour commettre un attentat à motivation islamiste », ont indiqué le parquet de Düsseldorf et la police dans un communiqué conjoint.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que son pays “continue d’être la cible directe des organisations terroristes islamistes”, ajoutant que “Les auteurs isolés motivés par les islamistes sont un autre danger considérable.”

Des spécialistes médico-légaux portant des combinaisons de protection contre les matières dangereuses ont été photographiés par les médias allemands transportant des preuves hors du domicile du suspect et les examinant ensuite au service d’incendie de la ville. Cependant, aucune toxine réelle n’a été trouvée, a déclaré à Reuters un porte-parole du parquet de Düsseldorf. On ne savait pas immédiatement jusqu’où le suspect avait avancé dans ses plans et s’il avait choisi une cible exacte pour l’attaque potentielle.

Les détentions et les perquisitions ont été effectuées après que les autorités ont reçu “une grave dénonciation qui a conduit la police à intervenir le soir même”, Le ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul, a déclaré, cité par l’agence de presse DPA.

“Les autorités enquêtent désormais à toute vitesse”, Reul ajouté.

Les procureurs de Düsseldorf ont confirmé que la dénonciation provenait des États-Unis mais n’ont pas donné de détails, tandis que le tabloïd Bild a rapporté que les autorités allemandes avaient été informées du complot terroriste par le Federal Bureau of Investigation (FBI).