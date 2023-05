La police allemande affirme qu’un homme a provoqué l’explosion de Ratingen en mettant le feu à la police

BERLIN – Un homme qui vivait avec le cadavre en décomposition de sa mère en Allemagne a été inculpé de neuf chefs de tentative de meurtre après avoir aspergé la police à la porte de son appartement avec un liquide inflammable et y avoir mis le feu.

Lors d’une audience tenue lundi par la commission des affaires intérieures de Rhénanie du Nord-Westphalie, la police a révélé les détails d’un incident survenu le 11 mai dans la ville de Ratingen, dans l’ouest de l’Allemagne, impliquant des secouristes et des unités de police armées et faisant 35 blessés. Trois secouristes sont toujours dans un état mettant leur vie en danger et cinq autres sont soignés pour des blessures graves.