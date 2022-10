La police algonquine récupérera les médicaments sur ordonnance périmés et non désirés samedi – Shaw Local

Les médicaments sur ordonnance non désirés et périmés peuvent être déposés samedi au service de police d’Algonquin.

L’événement, organisé en partenariat avec l’État Sens. Dan McConchie et Don DeWitte, se déroulera de 10 h à 14 h samedi au poste de police, 2200 Harnish Drive.

La participation est facile et les résidents peuvent rester dans leur voiture, selon un communiqué des bureaux de McConchie et DeWitte. Ceux qui cherchent à déposer des médicaments sur ordonnance doivent emprunter les voies balisées et suivre les panneaux directionnels à travers le parking. Le personnel sera là pour aider et récupérer les médicaments.

Les médicaments acceptés comprennent les médicaments sur ordonnance, les médicaments pour animaux de compagnie et les vitamines. Les liquides, crèmes, aiguilles et drogues illégales ne seront pas acceptés.