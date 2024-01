La police affirme qu’un homme du Minnesota déguisé en chauffeur-livreur lors d’une invasion de domicile s’est transformé en un triple homicide

Un homme du Minnesota a été accusé de meurtre lundi après que les autorités ont déclaré qu’il s’était fait passer pour un chauffeur-livreur de colis, était entré dans une maison et avait exigé de l’argent avant de tirer sur trois personnes dans la tête, dont au moins une à bout portant.

Alonzo Pierre Mingo, 37 ans, a été accusé de trois chefs de meurtre au deuxième degré, avec intention, pour Les meurtres de vendredi dans une maison de la banlieue de Minneapolis, ce qui, selon les autorités, s’est produit alors que deux enfants de moins de 5 ans étaient présents. Il est emprisonné sous caution de 5 millions de dollars.

Mingo a comparu pour la première fois devant le tribunal lundi et s’est vu refuser les services d’un défenseur public. Les archives judiciaires en ligne ne mentionnent pas d’avocat, et il n’était pas immédiatement clair s’il en avait un qui pourrait commenter en son nom. Un homme qui a confirmé qu’il était le frère de Mingo a raccroché lorsque l’Associated Press l’a contacté et lui a posé des questions sur les accusations criminelles portées contre Mingo.

La police de Coon Rapids a déclaré avoir reçu un appel d’urgence au domicile vendredi. À leur arrivée, ils ont trouvé deux hommes et une femme morts, tous blessés par balle à la tête.

Des séquences vidéo filmées à l’extérieur de la maison montraient trois personnes quittant la voiture de Mingo vendredi et entrant dans la maison, a indiqué la police. Deux étaient habillés en chauffeurs-livreurs et un portait une boîte en carton, selon les autorités.

Des images d’une caméra domestique ont montré Mingo, vêtu d’un uniforme de style UPS, conduisant un homme sous la menace d’une arme dans une chambre où se trouvaient une femme et deux enfants de moins de 5 ans, selon une description de la vidéo par la police. La police a déclaré que la vidéo montre Mingo tenant l’homme et la femme sous la menace d’une arme et exigeant de l’argent, puis a conduit le groupe hors de la pièce.

Il est retourné dans la pièce avec uniquement la femme, puis lui a tiré dessus à bout portant, selon la police.

“L’enfant plus âgé peut être vu entrer dans la chambre peu de temps après, pleurant de façon hystérique”, a écrit la police de Coon Rapids dans une déclaration de cause probable.

Le plus jeune a ensuite tenté de surveiller la femme, mais l’aîné l’a éloigné de la pièce, selon le communiqué.

La police n’a pas indiqué dans la déclaration de cause probable si de l’argent ou des objets de valeur manquaient dans la maison.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé l’un des hommes décédés devant la porte de la maison et un autre dans un bureau. Le corps de la femme a été retrouvé dans la chambre.

Les personnes tuées ont été identifiées par les autorités comme étant Shannon Patricia Jungwirth, 42 ans ; son fils, Jorge Alexander Reyes-Jungwirth, 20 ans ; et son mari, Mario Alberto Trejo Estrada, 39 ans. Tous résidaient à Coon Rapids.

La vidéo montre Mingo et deux autres adultes qui ont quitté la maison sept minutes après y être entrés, indique l’affidavit de la cause probable. La police a retrouvé Mingo au volant du véhicule plusieurs heures plus tard et l’a arrêté. Mingo est originaire de Fridley, une autre banlieue de Minneapolis située à moins de 16 kilomètres de Coon Rapids.

La plainte pénale ne fait aucune mention des accusations portées contre les deux autres suspects qui sont entrés dans la maison.

La police a déclaré que Mingo était employé chez UPS jusqu’au début janvier. Ils ont trouvé un haut et un gilet d’uniforme de livraison UPS dans un sac à dos dans le véhicule de Mingo. Des empreintes digitales sur la boîte en carton apportée lors du match à domicile de Mingo, selon la police.

La porte-parole d’UPS, Karen Tomaszewski Hill, a déclaré dans un e-mail que Mingo était un employé saisonnier « qui n’a travaillé pour l’entreprise que pendant une courte période » jusqu’à la mi-janvier.

“Comme il s’agit d’une enquête active, nous nous en remettrons aux autorités chargées de l’enquête pour des questions supplémentaires”, a-t-elle déclaré.

Au Minnesota, le meurtre au deuxième degré, intentionnel, est passible d’une peine maximale de 40 ans de prison, bien que les lignes directrices en matière de détermination de la peine prévoient généralement une peine présumée inférieure à cette peine, en fonction des antécédents criminels de l’accusé.

Les lignes directrices en matière de détermination de la peine indiquent que même si elles sont consultatives, les peines présumées « sont jugées appropriées » et les juges ne devraient s’en écarter que lorsque « des circonstances substantielles et impérieuses peuvent être identifiées et articulées ».

Les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander une peine supérieure aux lignes directrices en raison de circonstances aggravantes dans cette affaire. Parmi eux, affirment-ils, les victimes ont été traitées avec une cruauté particulière et les meurtres ont eu lieu en présence de deux jeunes enfants.

Les lignes directrices du Minnesota en matière de détermination de la peine ont été créées pour établir des peines cohérentes et neutres sans tenir compte de facteurs tels que la race ou le sexe.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jack Dura, a contribué à ce rapport.