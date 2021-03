Robert Aaron Long, 21 ans, a tué huit personnes – six femmes asiatiques, une femme blanche et un homme blanc – lors d’une série de crimes de trois heures dans trois spas différents mardi.

La police géorgienne a été qualifiée de raciste après avoir déclaré que le tireur lors de la fusillade de mardi dans trois spas de massage passait une « mauvaise journée » en tuant six femmes asiatiques et deux blancs.

Quatre des femmes étaient d’origine coréenne.

« Il était au bout de sa corde et hier a été une très mauvaise journée pour lui et c’est ce qu’il a fait », a déclaré le capitaine de la police Cherokee, Jay Baker, lors d’une conférence de presse.

Après avoir été chassé de la route et placé en garde à vue, il a déclaré à la police qu’il n’était pas motivé par le racisme mais qu’il avait une dépendance sexuelle dont il reprochait aux spas.

La police a déclaré qu’il était trop tôt pour exclure entièrement que le racisme aurait pu jouer un rôle dans la violence, mais que son motif semblait clair – il ciblait les spas pour éliminer la « tentation » sexuelle.

Long a prévu de se rendre en Floride et de cibler des sites de l’industrie du porno par la suite, mais a été interrompu par les forces de l’ordre.

Le président Joe Biden a également déclaré lors d’une conférence de presse dans l’après-midi qu’il n’y avait « aucun lien » entre les meurtres et la race.

Mais beaucoup ne sont pas satisfaits de ce motif et disent que c’est un exemple de privilège blanc en action.

La famille de Long – y compris son père ministre de la jeunesse – est «dévastée» par ses actions et coopère à l’enquête. Ils auraient appelé le 911 après avoir vu des photos de surveillance de lui publiées par la police pendant le déchaînement.

Le capitaine Jay Baker, également du bureau du shérif du comté de Cherokee, a déclaré: «Nous apprécions vraiment la famille. Sans eux, cela ne serait pas arrivé aussi vite que cela s’est produit. Ils ont été très favorables, et c’était certainement difficile pour eux.

« Hier a été une très mauvaise journée pour lui et c’est ce qu’il a fait », a déclaré le capitaine de la police géorgienne Jay Baker du suspect qui a tué 6 femmes asiatiques et 2 autres dans des salons de massage de la région d’Atlanta pic.twitter.com/X47arE84cc – NowThis (@nowthisnews) 17 mars 2021

Le capitaine Jay Baker a déclaré mercredi que le tireur avait eu une « très mauvaise journée » et était « au bout de sa corde »

Mercredi, alors que plus de détails sur les fusillades en Géorgie apparaissaient, les politiciens et les stars se sont rendus sur Twitter et Instagram en masse pour les connecter aux multiples crimes haineux asiatiques-américains de la fin.

Ils ont reconnu que tous les détails n’étaient pas encore connus, mais ont déclaré qu’il était toujours nécessaire de parler de la question.

Barack Obama, Kim Kardashian West, Alexandria Ocasio-Cortez, la NFL et Andrew Cuomo ont été parmi ceux qui ont tweeté sur les meurtres et la haine américano-asiatique.

Le hashtag #StopAsianHate était la troisième tendance sur Twitter et l’Association of Asian American Journalists a publié un ensemble de lignes directrices à l’intention des rédactions sur le sujet.

L’ancien président Barack Obama a tweeté: « Alors même que nous avons combattu la pandémie, nous avons continué à négliger l’épidémie de plus longue durée de violence armée en Amérique.

« Bien que le mobile du tireur ne soit pas encore clair, l’identité des victimes souligne une montée alarmante de la violence anti-asiatique qui doit cesser. »

Le gouverneur de New York assiégé, Andrew Cuomo, a tweeté: « Nos cœurs se brisent pour les 8 victimes de la fusillade en Géorgie hier soir, dont 6 d’origine asiatique.

« En attendant les détails de la Géorgie, nous le savons: les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont explosé pendant le COVID. Et ça doit s’arrêter.

«NY se lèvera toujours contre le fanatisme et la haine.»

Dans un communiqué, le joueur de la NFL Younghoe Koo a déclaré: « Je suis profondément attristé par les événements qui se sont déroulés à Atlanta hier et bien qu’il n’y ait pas encore de réponse définitive sur ce que cette enquête apportera, je pense que le moment est venu d’aborder la hausse les crimes haineux contre TOUTES les races au cours des dernières années.

«En tant qu’Américain d’origine asiatique, j’ai entendu les blagues et les insultes. J’y ai souvent traité en ignorant ce qui était dit et en me préoccupant de mes affaires.

«Je n’ai pas toutes les réponses, mais je me rends compte plus que jamais que c’est un problème qui doit être résolu et que l’ignorer ne nous aidera pas à le faire.

«Je sais que cet article ne résoudra pas le problème, mais j’espère contribuer à sensibiliser le public aux crimes de haine contre nous tous.

Certains ont qualifié les flics de Géorgie de racistes et ont déclaré que l’attaque était «clairement» motivée par la race.

Lors de la conférence de presse de mercredi, Baker a déclaré: ‘[Long] prétend qu’il n’était pas motivé par la race.

« Il a apparemment un problème, ce qu’il considère comme une dépendance sexuelle, et voit ces endroits … [as] une tentation pour lui qu’il voulait éliminer.

Il prévoyait ensuite de se rendre en Floride pour cibler des sites pornographiques.

Le chef de la police d’Atlanta, Rodney Bryant, a déclaré qu’il était trop tôt pour écarter le racisme.

«Nous n’en sommes tout simplement pas encore là», a-t-il déclaré.

Il a été accusé de quatre chefs d’accusation de meurtre et de voies de fait graves dans le comté de Cherokee, où se trouve le premier salon visé.

Il n’a pas encore été inculpé à Atlanta. Le tireur a acheté son arme de poing de 9 mm quelques heures avant le déchaînement.

Il était en route pour la Floride pour mener d’autres attaques lorsqu’il a été attrapé. Les sites de Floride étaient en quelque sorte liés à la pornographie, a déclaré la police mercredi sans révéler plus de détails.

Un camarade de classe qui a fréquenté le lycée avec Long plus tôt a déclaré au Daily Beast de manière anonyme: « Il avait l’air très innocent et ne jurait même pas. Il était un peu ringard et ne semblait pas violent d’après ce dont je me souviens. C’était un chasseur et son père était pasteur ou pasteur de la jeunesse.

«Il était grand dans la religion.

On pense que Long a ouvert le feu pour la première fois à Young’s Asian Massage près d’Acworth, une ville située à environ 32 miles au nord-ouest d’Atlanta, à 17 heures. Quatre personnes ont été tuées dans cette fusillade.

Ensuite, Long est accusé d’avoir conduit à Atlanta et d’avoir ouvert le feu au Gold Massage Spa, tuant trois femmes.

Lorsque la police était là, ils ont reçu des informations faisant état d’autres coups de feu de l’autre côté de la rue à Aromatherapy Spa, où la huitième victime a été retrouvée.

Long est parti en fuite après la fusillade et a finalement été arrêté après que la police a poussé sa Hyundai hors de la route.

Long est parti en fuite après la fusillade et a finalement été arrêté après que la police a poussé sa Hyundai hors de la route. Il a été arrêté à quelque 150 miles au sud-ouest d’Atlanta dans le comté de Crisp.

Trois fusillades dans des spas et des salons de massage autour d’Atlanta ont fait huit morts et la police à la recherche des responsables

Le suspect a été capturé par une vidéo de surveillance remontant au massage asiatique de Young vers 16h50, quelques minutes avant la fusillade

Des personnes avec le bureau du médecin légiste sortent un corps sur une civière du salon de massage Gold Spa où trois personnes ont été tuées par balle mardi à Atlanta, en Géorgie

Alors que la police affirme que sa dépendance sexuelle est le motif, beaucoup ont souligné le fait que les attaques se sont produites pendant une période de violence accrue contre les Américains d’origine asiatique.

Le président Joe Biden sera informé par téléphone par le procureur général Merrick Garland et le directeur du FBI Christopher Wray de la fusillade plus tard mercredi matin, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué.

Le président doit se rendre à Atlanta vendredi pour promouvoir son plan de sauvetage américain dans le cadre de son argumentaire de vente sur l’aide au COVID, mais ce voyage sera probablement modifié pour reconnaître les meurtres meurtriers.

Biden a condamné l’augmentation du nombre de crimes haineux contre les Asiatiques dans son discours aux heures de grande écoute la semaine dernière, affirmant qu’ils avaient été « attaqués, harcelés, blâmés et bouc émissaire » en raison de la pandémie de coronavirus.

‘C’est faux. Ce n’est pas américain et cela doit cesser », a-t-il déclaré.

Le sénateur démocrate géorgien Raphael Warnock, un ministre, a déclaré que «ce type de violence» est motivé par la haine même si le suspect a déclaré que ce n’était pas son mobile.

«Quiconque prend des vies précieuses de cette manière est motivé par la haine», a-t-il déclaré aux journalistes à Capitol Hill.

«Ce genre de violence se produit trop souvent en Amérique. Et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre le sectarisme et la haine dans notre pays », a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le maire d’Atlanta a déclaré que si ces meurtres ne semblent pas avoir été motivés par le racisme, il existe un problème de haine anti-américano-asiatique.

« Qu’il s’agisse d’une violence insensée que nous avons vue se dérouler dans nos rues, ou d’une violence plus ciblée comme nous l’avons vu hier, un crime contre n’importe quelle communauté est un crime contre nous tous. »