La police admet qu’elle craint de manquer Emile est mort et son corps « enlevé ou caché »

La police française a déclaré qu’Émile, deux ans, pourrait être mort et que son assassin aurait emporté son corps après l’avoir accidentellement frappé « avec une voiture ou un tracteur » – dans un écho effrayant du drame de la BBC The Missing.

Toujours dans l’espoir de retrouver le garçon vivant, les recherches se sont poursuivies aujourd’hui avec un hélicoptère prenant son envol vers a diffusé la voix de la mère désespérée d’Émile à travers la région pour tenter de retrouver son fils disparu « qui chassait toujours les papillons ».

Le hameau du Haut-Vernet est désormais barricadé aux non-résidents après de longues recherches pour retrouver le garçon disparu samedi alors qu’il était en vacances chez ses grands-parents, sans succès.

Maintenant, après des jours de recherches approfondies – qui ont inclus 800 gendarmes, pompiers, volontaires, hélicoptères, drones à caméra thermique et chiens renifleurs – la police a admis qu’elle devait envisager d’autres possibilités.

« Soit le corps a été dissimulé après un accident, soit il a été enlevé », a déclaré un porte-parole de la gendarmerie, ajoutant que des chiens renifleurs auraient déjà trouvé un corps dans la région.

Le développement horrible fournit des échos effrayants de la série de la BBC The Missing dans laquelle un jeune garçon disparaît alors qu’il est en vacances avec sa famille en France, pour être tué dans un accident avec délit de fuite après avoir poursuivi un renard.

Émile jouait dans le jardin de la maison de ses grands-parents au hameau du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence samedi après-midi lorsqu’il a disparu

Des bénévoles participent à une opération de recherche d’Émile, deux ans et demi, porté disparu

Des gendarmes français participent à une opération de recherche d’Émile, deux ans et demi, porté disparu

« Il est évident qu’au bout de 48 heures, nous sommes passés dans une autre dimension. Des audiences sont en cours », a déclaré le porte-parole de la gendarmerie, faisant référence à des entretiens en cours avec des habitants et des témoins potentiels.

Selon La Provence, les autorités enquêtent pour savoir si Émile aurait pu être renversé par une voiture ou un tracteur, et son corps emporté.

« Bien sûr, nous avons encore l’espoir de le retrouver vivant, mais ailleurs. S’il était mort dans le périmètre, les chiens l’auraient flairé,’ Le Point a rapporté le porte-parole comme disant.

« S’il était vivant et caché, nous l’aurions également retrouvé compte tenu des moyens qui ont été déployés. »

Mardi matin, les chercheurs aéroportés ont reçu un enregistrement de la voix de la mère à jouer «le plus fort possible» à partir des haut-parleurs de l’avion.

« Leur espoir est qu’Émile soit caché dans la campagne, et qu’il ressorte lorsqu’il entendra la voix de sa mère venant d’un hélicoptère », a déclaré une source des services d’urgence.

« Émile chassait toujours des papillons et aurait pu s’éloigner très loin avant de se cacher quelque part pour faire une sieste », a ajouté la source.

Au milieu de la recherche, la mère d’Émile, une fervente chrétienne, a appelé ses compagnons catholiques à prier pour le retour de son fils, leur demandant d’invoquer les prières de Benoîte Rencurel – une figure religieuse française qui aurait vu des apparitions de la Vierge Marie de 1664 à 1718.

La police explore également une autre hypothèse selon laquelle Émile aurait pu être kidnappé – malgré l’exclusion de toute suggestion selon laquelle il aurait été enlevé il y a à peine 24 heures.

«Il a deux ans et demi, il était capable de marcher assez loin. Mais, toutes les chasses que nous avons faites depuis deux jours auraient dû nous permettre de le localiser », a déclaré Marc Chappuis, le policier en charge des Alpes-de-Haute-Provence où Emile a disparu samedi après-midi.

Un groupe de gendarmes recherche le petit Emile, deux ans, dans une zone escarpée juste à l’extérieur du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les gendarmes français sont informés avant de participer à une opération de recherche d’Emile, deux ans et demi

Des bénévoles recherchent Émile qui jouait dans le jardin de la maison de ses grands-parents dans un hameau juste à l’extérieur du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence entre Grenoble et Nice lorsqu’il a disparu

La police française est engagée dans une vaste recherche aérienne et terrestre d’un garçon de deux ans disparu qui a disparu d’un village du sud du pays ce week-end

Un gendarme français participe à une opération de recherche d’Emile, deux ans et demi, porté disparu depuis deux jours

Un groupe de gendarmes part en chasse à la recherche du petit Emile. La police française est engagée dans une vaste recherche aérienne et terrestre du garçon de deux ans disparu

Concernant le traitement de la disparition comme un enlèvement, Rémy Avon, le procureur de la République a déclaré lors de la même conférence de presse : « Toutes les hypothèses restent valables, aucune n’est privilégiée ou exclue. »

« Nous nous engageons à mener des enquêtes à tous les niveaux », a-t-il confirmé.

Parallèles avec la série dramatique de la BBC The Missing James Nesbitt et Frances O’Connor ont joué dans la première série de l’émission (2014) en tant que couple luttant pour s’entendre huit ans après l’enlèvement de leur fils lors de la Coupe du monde 2006. Dans une tournure de choc, il a été révélé que le garçon disparu, Ollie, n’avait pas été enlevé, mais avait plutôt poursuivi un renard, se retrouvant au milieu de la route. James Nesbitt dans Les disparus, 2014 Un propriétaire d’hôtel ivre, où la famille séjournait, l’a renversé avec sa voiture et a caché le corps inconscient du garçon dans sa botte en croyant qu’il était mort. Mais au lieu d’être transporté à l’hôpital, le garçon a été transféré dans une maison sécurisée où il a été découvert qu’il respirait. Alors que la mère du garçon accepte qu’il est mort, Tony continue sa recherche d’Olly car aucun corps n’a été retrouvé. The Missing avec James Nesbitt comme Tony et Oliver Hunt comme Oliver

Au bout de trois jours, l’enfant de deux ans est toujours introuvable après que la police a perquisitionné la vingtaine de maisons du petit hameau alpin entouré de forêt.

Alors que les craintes grandissent, le procureur de la République a souligné qu’à ce jour « aucun élément ne caractérise une infraction pénale susceptible d’être à l’origine de cette disparition ».

« A partir du moment où il n’y a pas d’infraction, il n’y a personne impliqué », a-t-il répété.

M. Chappuis a confirmé lors de la conférence de presse que le système de recherche devait être adapté pour mardi afin d’être « plus ciblé ».

La police avait déjà élargi la zone de recherche de trois milles lundi après n’avoir trouvé aucune trace du garçon. Un hélicoptère, des drones à caméra thermique et des chiens renifleurs ont tous été amenés pour aider.

« Nous restons présents sur le terrain », a déclaré M. Chappuis. « Nous déployons des moyens spécialisés dans la recherche de traces et d’indices et nous répondons aux besoins de l’enquête judiciaire. »

Il a ajouté que le hameau avait également été fermé aux étrangers à partir de 8 heures du matin mardi « pour garantir que l’opération de recherche puisse se poursuivre sans heurts ».

M. Avon a également confirmé que, malgré la présence de témoins, aucun nouvel élément « susceptible de pouvoir expliquer la disparition du petit Émile » n’a jusqu’à présent été avancé.

Émile jouait dans le jardin de la maison de ses grands-parents sans nom dans le hameau du Haut-Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence samedi après-midi lorsqu’il a disparu.

Ses parents – qui n’ont pas non plus été nommés – sont quant à eux restés chez eux près de Marseille, à 200 miles de là, pour les vacances d’été.

La famille s’apprêtait à quitter la maison dans laquelle ils résidaient quand Émile a profité de l’inattention, ont indiqué des responsables. Ses grands-parents sont venus le mettre dans la voiture et ont constaté qu’il était parti.

Les grands-parents ont alors alerté les autorités de la disparition d’Émile vers 17h15. [4.15pm BST] samedi, date à laquelle les membres de la famille, la police, les secouristes et les villageois locaux ont commencé à rechercher le garçon.

François Balique, le maire du Vernet, a déclaré hier à la télévision française que le garçon était un bon marcheur pour son âge.

« C’est un petit village avec une vingtaine de maisons… on voit tout. Il aurait pu parcourir une certaine distance et peut-être s’être perdu ou se cacher », a-t-il déclaré.

La zone de recherche initiale de 5 km pour l’Émile a été étendue aujourd’hui avec un hélicoptère, des drones à caméra thermique et des chiens renifleurs tous amenés pour aider

Emile a été vu pour la dernière fois en train de jouer dans le jardin de la maison de ses grands-parents le 8 juillet alors que les gens le recherchent maintenant

Des volontaires participent à une opération de recherche d’Emile, deux ans et demi, porté disparu depuis deux jours

La zone autour du Vernet est entourée de forêt est populaire auprès des randonneurs.

Émile, originaire des Bouches-du-Rhône près de Marseille, a été repéré par deux personnes alors qu’il quittait la maison de ses grands-parents.

M. Avon, le procureur, a déclaré que les gens « ont alors perdu toute trace de lui ».

Marie-Laure, qui co-dirige le seul bar du Vernet, a déclaré: «Nous étions en train de préparer le service du soir, quand on nous a dit que l’enfant avait disparu.

«Nous sommes tous allés voir ce que nous pouvions faire pour aider le plus rapidement possible. Nous avons cherché dans les endroits où il pouvait être, nous l’avons vraiment cherché partout.

La police a jusqu’à présent effectué une perquisition dans toutes les maisons du village et a appelé toute personne détenant des informations à se manifester.

En publiant une photo et une description d’un enfant sur les réseaux sociaux et les diffuseurs, les responsables ont déclaré qu’il avait les yeux bruns, les cheveux blonds et qu’il mesurait 90 cm (presque 3 pieds).

Ils ont dit qu’il portait un haut jaune, un short blanc à motif vert et des chaussures de randonnée au moment de sa disparition.