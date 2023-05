La police admet avoir suivi un vélo électrique avant l’accident qui a tué des adolescents de Cardiff

La police est confrontée à de sérieuses questions et à la colère de la communauté après avoir mis près de 24 heures à admettre une éventuelle implication dans la poursuite de deux adolescents, dont la mort a déclenché des émeutes à Cardiff.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tués dans le quartier d’Ely de la ville juste après 18 heures lundi, quelques minutes après que des images de vidéosurveillance aient semblé les montrer suivis par un fourgon de police alors qu’ils roulaient ensemble sur un vélo électrique.

L’incident a provoqué une nuit de troubles violents, avec 15 policiers blessés lors d’affrontements avec des riverains. Les émeutiers ont affirmé qu’ils s’étaient rassemblés pour rendre hommage aux garçons morts avant d’affronter des officiers de la police du sud du Pays de Galles.

Mardi matin, la police locale et le commissaire au crime ont imputé les troubles à de fausses « rumeurs » sur les réseaux sociaux concernant l’implication de la police dans la mort des garçons.

Mais mardi après-midi, des images de vidéosurveillance, horodatées à 17 h 59 lundi, sont apparues montrant une camionnette de police suivant un vélo électrique sur Frank Road, à environ un demi-mile de Snowden Road où les garçons se sont écrasés moins de quatre minutes plus tard.

Lors d’une conférence de presse après l’apparition du clip vidéo, Ch Supt Martyn Stone de la police du sud du Pays de Galles a annoncé que la force s’était référée au chien de garde de la police au sujet de l’incident.

Harvey Evans et Kyrees Sullivan ont été tués sur Snowden Road dans le quartier Ely de la ville. Photographie : Facebook

Il a déclaré: «Nous avons reçu des images de vidéosurveillance montrant un véhicule de police suivant un vélo juste avant 18 heures. La police du sud du Pays de Galles a également fait un renvoi obligatoire au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) pour s’assurer que l’affaire fait l’objet d’un examen indépendant.

Stone a confirmé qu’un certain nombre d’arrestations avaient été effectuées et que d’autres suivraient. L’IOPC a déclaré qu’il enverrait des enquêteurs pour évaluer s’il fallait lancer une enquête.

La tension est revenue dans le quartier de Snowden Road à Ely après la conférence de presse. Une grande foule s’est rassemblée autour d’un sanctuaire de fleurs, de ballons et d’images des adolescents décédés et, à un moment donné, a empêché les voitures de rouler dans la rue.

Un ami du couple, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: « La police a menti depuis que cela s’est produit. Ils ont seulement admis qu’ils étaient impliqués dans une poursuite parce que les images sont sorties.

Les gens qui vivent sur la route ont déplacé les voitures et certains ont envoyé des enfants chez des parents. « Cet endroit a perdu confiance dans la police », a déclaré un habitant, Tom. « Ils n’ont pas été honnêtes avec nous et nous avons peur que tout recommence ce soir. »

Mardi matin, la police et commissaire au crime du sud du Pays de Galles, Alun Michael, avait affirmé que les émeutes avaient été déclenchées par de fausses rumeurs. Ce n’est qu’à la conférence de presse de Stone après 17 heures que l’implication de la police a été confirmée.

Mais Stone a précisé qu’il n’y avait pas de véhicules de police sur Snowden Road lorsque l’accident mortel de vélo électrique s’est produit. Il a déclaré: «L’enquête a impliqué l’étude de la vidéosurveillance et le suivi des données du véhicule de police. À ce stade, nous ne pensions pas que d’autres véhicules étaient impliqués.

Stone a ajouté: «Je voudrais reconnaître l’impact que le désordre de la nuit dernière a eu sur les résidents locaux qui étaient naturellement très effrayés. Ils ont nos assurances que nous ferons de notre mieux pour arrêter tous les responsables.

Les policiers ont fait face à des heures de « désordre à grande échelle » autour de Snowden Road, des émeutiers leur lançant des missiles, y compris des feux d’artifice. Des voitures ont été incendiées alors que des troubles éclataient dans la nuit, impliquant des dizaines de jeunes masqués.

Luke, 29 ans, a commencé à diffuser en direct des images d’affrontements sur Stanway Road bien avant le crépuscule lundi soir. Expliquant le contexte des affrontements à des milliers de téléspectateurs regardant l’émeute se dérouler, il a déclaré: « Ils ont poursuivi deux jeunes garçons sur un vélo électrique et ils sont malheureusement décédés et maintenant ils essaient d’attaquer le reste des personnes qui ont essayé de montrer du respect. pour les gars qui sont morts. C’est ainsi que nous sommes traités à Ely.

D’autres scènes diffusées en direct sur YouTube montraient des jeunes lançant des feux d’artifice et d’autres missiles sur une ligne de policiers avec des boucliers anti-émeute qui bloquaient une extrémité de la rue. Un incendie brûlait et on entendait un hélicoptère planer au-dessus de la tête. Peu avant minuit, une voiture a été incendiée, tandis qu’un deuxième véhicule a été renversé et incendié.

Peu avant 3 heures du matin, des émeutiers ont descendu Highmead Road à Ely, suivis de policiers qui tentaient de les disperser. Des officiers, y compris à cheval, ont été vus devant le poste de police d’Ely dans les premières heures de mardi après avoir craint qu’il ne soit pris pour cible.

Une personne a été attaquée parce que les émeutiers pensaient qu’il s’agissait d’un agent d’infiltration, selon l’un des hauts responsables de la police sur les lieux.

Bridy Bool, un ami proche de la famille de l’un des garçons qui a été tué, a déclaré qu’ils avaient encore peu d’informations sur ce qui était arrivé aux adolescents. « Ils ne savent pas ce qui s’est passé », dit-elle. « Ils sont en morceaux. »

Elle a dit que Kyrees Sullivan et Harvey Evans étaient les meilleurs amis. «Ils adoraient le football et les motos. Ils ont tout fait ensemble », a-t-elle déclaré.

Bool a déclaré que les deux hommes étaient ensemble sur une moto électrique Sur-Ron et ne portaient pas de casque. Elle a affirmé que les familles étaient bouleversées par le fait que les corps des garçons avaient été laissés sur la route pendant plusieurs heures pendant l’émeute.

Rodney Berman, le libéral démocrate Le chef du conseil de Cardiff, a déclaré: «L’émergence de cette séquence de vidéosurveillance soulève de sérieuses questions sur la version des événements fournie par la police du sud du Pays de Galles et la police et le commissaire au crime Alun Michael et les contradictions apparentes qu’elle contient.

«Étant donné que la chronologie des événements qui ont précédé l’accident suscite des inquiétudes, ce qui semble contredire les rapports locaux et les preuves vidéo, cet incident doit faire l’objet d’une enquête immédiate et impartiale.

« Je voudrais également appeler les communautés de Cardiff à rester calmes et à permettre aux acteurs appropriés d’enquêter. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que des innocents soient pris dans le type de violence que nous avons vu hier soir.

S’exprimant dans le Senedd, Jane Hutt, ministre de la Justice sociale du Pays de Galles, a déclaré: «Il doit maintenant y avoir une enquête complète pour comprendre comment cet incident tragique a conduit à la violence qui a suivi pour garantir le rétablissement de la paix et que cela ne se reproduise plus. ”