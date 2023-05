Scotland Yard a été accusé d’une attaque « incroyablement alarmante » contre le droit de manifester après que la police a utilisé de nouveaux pouvoirs pour arrêter le chef du principal mouvement républicain et d’autres organisateurs d’une manifestation approuvée quelques heures seulement avant le couronnement du roi Charles III.

Graham Smith, le directeur général de Republic, avait collecté des boissons et des pancartes pour les manifestants sur le site principal de la manifestation à Trafalgar Square deux heures avant l’arrivée du roi à l’abbaye de Westminster lorsqu’il a été arrêté avec cinq autres par la police le à proximité de St Martin’s Lane.

Le vice-président conservateur Lee Anderson déclare que les anti-monarchistes devraient quitter le Royaume-Uni En savoir plus

Le groupe marchait derrière une camionnette de location contenant des centaines de pancartes lorsqu’ils ont été approchés par la police et fouillés.

Une vidéo d’un échange avec l’une des personnes arrêtées a été filmée. On peut entendre un policier dire : « Je ne vais pas entrer dans une conversation à ce sujet, ils sont en état d’arrestation, fin. »

Les arrestations auraient été effectuées malgré une série de réunions et d’accords entre la République et Scotland Yard au sujet de la manifestation, qui devait avoir lieu au point où Whitehall rencontre le centre commercial.

La police métropolitaine a déclaré plus tard qu’un total de 52 arrestations avaient été effectuées pour rixe, atteintes à l’ordre public, atteinte à la paix et complot en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement.

Trois personnes ont été arrêtées aux premières heures de la matinée à Soho, a indiqué la police du Met, après que les services de renseignement ont indiqué que des groupes et des individus prévoyaient d’utiliser et de lancer des alarmes anti-viol afin de perturber le cortège du couronnement. On craignait que cela n’effraie les chevaux impliqués dans la procession et, par conséquent, ne mette en danger la sécurité du public et des cavaliers, a déclaré le Met.

Mais le conseil municipal de Westminster s’est dit « profondément préoccupé » par les informations selon lesquelles des volontaires qui travaillent sur sa campagne de sécurité des femmes Night Stars ont été arrêtés.

Les trois personnes – une femme de 37 ans, une femme de 59 ans et un homme de 47 ans – ont été emmenées dans un poste de police du sud de Londres, où elles ont été interrogées, a indiqué la police. Parmi les objets saisis lors de l’arrestation figuraient un certain nombre d’alarmes anti-viol. L’homme de 47 ans a également été arrêté, soupçonné de recel de biens volés.

Tous trois ont depuis été libérés sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

La conseillère Aicha Less, membre du cabinet pour les communautés et la protection du public au conseil, a déclaré: «Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles nos volontaires Night Stars auraient été arrêtés du jour au lendemain. Ce service est depuis longtemps un spectacle familier et bienvenu dans le West End et [its workers] ont une formation approfondie afin qu’ils puissent aider les plus vulnérables dans les rues tard dans la nuit.

« Nous travaillons avec la police métropolitaine pour établir exactement ce qui s’est passé, et en attendant, nous sommes en contact avec nos bénévoles pour nous assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. »

Le Cmdr Karen Findlay, qui dirigeait «l’opération Golden Orb», l’effort de la police pour obtenir le couronnement, a déclaré que la force avait agi en sachant qu’il s’agissait d’un événement «une fois par génération».

Elle a déclaré: « Toutes ces personnes restent en détention. Nous comprenons parfaitement l’inquiétude du public à la suite des arrestations que nous avons effectuées ce matin. La protestation est légale et peut être perturbatrice. Nous avons contrôlé de nombreuses manifestations sans intervention dans la préparation du couronnement et pendant celui-ci.

« Notre devoir est de le faire de manière proportionnée conformément à la législation en vigueur. Nous avons également le devoir d’intervenir lorsque la manifestation devient criminelle et peut causer de graves perturbations.

« Cela dépend du contexte. Le couronnement est un événement unique dans une génération et c’est une considération clé dans notre évaluation.

Harry Stratton, directeur de Republic, qui est arrivé alors que Smith et les autres organisateurs de la manifestation étaient détenus, a déclaré: «Ils ramassaient les pancartes et les apportaient lorsque la police les a arrêtés. Les gars ont demandé pourquoi et on leur a répondu : « Nous vous le dirons une fois que nous aurons fouillé le véhicule. C’est alors qu’ils ont arrêté les six organisateurs.

« Nous avons demandé pour quels motifs ils avaient été arrêtés, mais ils n’ont rien dit. C’est une surprise car nous avions eu plusieurs rencontres avec la police. Ils avaient fait tous les bons bruits.

La police surveille les manifestants anti-monarchie à Trafalgar Square. Photographie : Matthew Chattle/Shutterstock

Le militant des droits de l’homme Peter Tatchell a déclaré que la police avait renié les assurances privées que la manifestation anti-monarchiste pouvait se dérouler sans entrave.

Il a déclaré: «Ils sont revenus sur ces promesses en arrêtant le chef de la République, en saisissant leurs pancartes et leurs mégaphones, en soumettant ceux qui sont ici à une surveillance photographique et en construisant une tour de guet devant la manifestation afin que le roi ne voie pas la manifestation alors qu’il passé sur le chemin du palais.

Un mur a également été construit autour de Trafalgar Square en milieu de matinée, empêchant de nombreux manifestants arrivés en retard de se joindre à la manifestation. Ils ont plutôt organisé une marche autour du périmètre.

Scotland Yard a déclaré plus tard que « plusieurs » arrestations avaient été effectuées pour violation de la paix et complot en vue de troubler l’ordre public, ajoutant que des dispositifs de verrouillage utilisés par les manifestants pour se fixer au mobilier urbain avaient été trouvés. L’allégation a été démentie par la République.

Un porte-parole du Met a déclaré: «Nous avons procédé à un certain nombre d’arrestations dans la région de Carlton House Terrace. Les individus ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir violé l’ordre public. Plus tôt dans la journée, nous avons arrêté quatre personnes dans le secteur de St Martin’s Lane. Ils étaient soupçonnés de complot en vue de nuire à l’ordre public. Nous avons saisi des dispositifs de verrouillage.

«Trois autres personnes ont été arrêtées dans le secteur de Wellington Arch. Ils ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés de posséder des articles destinés à causer des dommages criminels. Il y aura d’autres mises à jour.

Stratton a déclaré que les organisateurs de la manifestation ne possédaient pas de dispositifs de verrouillage. « Sur quoi serions-nous verrouillés ? Nous ne faisons que protester. Il a ajouté qu’un manifestant à Trafalgar Square avait été emmené par la police car il avait une ficelle sur lui. « C’est de la ficelle qui faisait partie de sa pancarte, dit-il. « Qu’est-ce qu’il allait faire avec ça ? »

Des agents arrêtent un manifestant de Just Stop Oil. Photographie : Yara Nardi/Reuters

La police du Met avait tweeté plus tôt cette semaine qu’elle aurait une « tolérance extrêmement faible » envers ceux qui cherchent à « saper » la journée.

En vertu de la nouvelle loi sur l’ordre public, les manifestants qui ont un objet avec l’intention de l’utiliser pour «verrouiller» sont passibles d’une amende, ceux qui bloquent les routes risquent jusqu’à 12 mois de prison.

Yasmine Ahmed, directrice britannique de Human Rights Watch, a condamné les arrestations. « Les informations faisant état de personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement [against] le couronnement sont incroyablement alarmants. C’est quelque chose que vous vous attendez à voir à Moscou, pas à Londres. Les manifestations pacifiques permettent aux individus de demander des comptes aux personnes au pouvoir, ce à quoi le gouvernement britannique semble de plus en plus opposé », a-t-elle déclaré.

Sacha Deshmukh, directeur général d’Amnesty International UK, a déclaré que le groupe de défense des droits humains s’était inquiété des déclarations du Met concernant sa « faible tolérance » à l’égard des manifestations. Il a déclaré: «Nous devons voir quels détails émergent autour de ces incidents, mais le simple fait d’être en possession d’un mégaphone ou de porter des pancartes ne devrait jamais constituer un motif d’arrestation par la police.

« Les manifestations pacifiques sont clairement protégées par le droit international des droits de l’homme et il est inquiétant de voir la police cette semaine faire de nombreuses déclarations sur sa « faible tolérance » aux perturbations lors du couronnement. Le couronnement ne devrait pas devenir une excuse de plus pour porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes dans ce pays et nous attendons plus de détails à ce sujet concernant les rapports d’arrestations.

Just Stop Oil a déclaré qu’environ 13 de leurs manifestants avaient été arrêtés sur le centre commercial. Un porte-parole du groupe de campagne a déclaré que cinq manifestants avaient également été arrêtés à Downing Street et un à Piccadilly.

Dans un échange filmé, le militant de Just Stop Oil, Ben Larsen, 25 ans, a déclaré aux officiers : « Vous m’avez fouillé et vous n’avez rien trouvé.

Un policier a répondu : « Vous devez vous renseigner sur ce qu’est une manifestation pacifique.

Par ailleurs, Animal Rising a déclaré qu’un certain nombre de leurs partisans avaient été arrêtés samedi matin lors d’une séance d’entraînement « à des kilomètres du couronnement ». Nathan McGovern, porte-parole du groupe de campagne, a déclaré: «Ce n’est rien de moins qu’une répression totalitaire de la liberté d’expression et de toutes les formes de dissidence.

« Just Stop Oil, Republic et Animal Rising ont fait l’expérience du vrai caractère de l’attitude de ce gouvernement envers les manifestations pacifiques aujourd’hui. Nous sommes somnambules dans le fascisme et il est de la responsabilité de chaque personne de se lever et de dire « Pas plus ».

L’arrestation de Smith, vers 7 h 30, était survenue alors que des centaines de manifestants anti-monarchistes se rassemblaient à Trafalgar Square avec de grands drapeaux et portant des t-shirts jaunes alors qu’ils tentaient d’attirer l’attention des médias du monde et celle d’un roi sur son couronnement. jour.

Positionnés près de la plus ancienne statue de Londres de Charles Ier, qui a perdu la tête au profit des républicains il y a près de 400 ans, les manifestants étaient largement en infériorité numérique, mais les 2 000 manifestants qui bordaient cette partie du parcours de la procession ont fait sentir leur présence avec des huées et des chants de « Pas mon roi ». . Les manifestants ont chahuté tout au long du cortège et scandé « Quel gaspillage d’argent », mais ils l’ont fait dans le calme.

La foule de manifestants a été rejointe sous la colonne Nelson par des représentants des mouvements républicains suédois, néerlandais et norvégien.

Maria Gomez, 39 ans, de Borehamwood, Hertfordshire, a déclaré qu’il y avait eu des intimidations à l’encontre des manifestants. « Certains criaient ‘Brûlez les drapeaux jaunes’ plus tôt, mais nous avons déjà été intimidés – des œufs ont été jetés en 2012 », a-t-elle déclaré. « Les gens peuvent être très en colère contre les républicains. »

La manifestation a attiré de nombreux personnages bien connus du mouvement anti-monarchie, dont Patrick Thelwell, 23 ans, qui a été reconnu coupable le mois dernier d’une atteinte à l’ordre public pour avoir jeté cinq œufs sur le roi lors d’une visite à York.

Alors que le roi Charles était sacré et couronné dans l’abbaye, Thelwell a été saisi dans la foule par des policiers, menotté et fouillé « soupçonné d’avoir des objets interdits », a-t-il déclaré.

« Ils m’ont vu sur leur tour de guet et la minute suivante, j’étais menotté et fouillé, soupçonné d’avoir des œufs, je suppose », a-t-il déclaré. « Je n’avais rien dans mes poches à part des préservatifs et un briquet, alors ils ont dû me laisser partir. »

« Je n’ai absolument pas apporté d’œufs », a-t-il ajouté. « Mon agent de libération conditionnelle me dit contre-terrorisme [policing] me suit.

Paul Powlesland, l’avocat qui a été menacé d’arrestation alors qu’il brandissait une feuille de papier vierge après la mort de la reine, était également dans la foule. Powlesland a déclaré que l’arrestation de Smith avait été une atteinte au droit de manifester. « Quoi de plus britannique que de faire des discours dans la rue ? il a dit.