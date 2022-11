La police accuse les rats d’avoir perdu du cannabis — RT World News

Des officiers indiens affirment que des rongeurs ont mangé des centaines de kilogrammes de cannabis stockés comme preuve

Les responsables du service de police indien ont souligné “souris intrépides” comme étant les coupables responsables de la disparition de centaines de kilogrammes de cannabis saisis à des trafiquants de drogue et stockés comme preuves dans des affaires de trafic de drogue.

L’explication inhabituelle est venue après qu’un tribunal de l’État d’Uttar Pradesh a demandé samedi aux forces de l’ordre de produire la marijuana confisquée pour plusieurs affaires de drogue en cours remontant à 2018. La police aurait répondu en déclarant qu’elle ne pouvait pas fournir le montant total parce que les rats avaient détruit 195 kilogrammes de cannabis dans un cas. Les rongeurs, disaient-ils, avaient aussi mangé “quelques” de la preuve dans une autre affaire impliquant 386 kilogrammes de drogue.

“Les rats sont de minuscules animaux et ils n’ont pas peur de la police”, ont déclaré les responsables de l’application des lois, déclarant que “il est difficile de protéger la drogue d’eux.” Le procureur de Mathura, Ranveer Singh, a en outre expliqué qu’il n’y a aucun endroit dans le poste de police où le cannabis pourrait être à l’abri des rats.

Le juge Sanjay Chaudhary a reconnu que la police “n’avait pas l’expertise” pour faire face à de si petits rongeurs et a noté que quelque 700 kilogrammes de marijuana saisis par les forces de l’ordre se trouvaient actuellement dans les postes de police du district de Mathura et que tout cela risquait d’être infesté par des rats. Le juge a poursuivi en suggérant que la seule façon de protéger le cannabis contre “des souris si intrépides” était de le vendre aux enchères à des laboratoires de recherche sur les médicaments et à des entreprises médicales et d’envoyer le produit au gouvernement.















Le tribunal a maintenant ordonné à la police de trouver un moyen de traiter le “la menace des rats” et produire la preuve que les rongeurs ont effectivement détruit les 581 kilogrammes de marijuana, d’une valeur estimée à six millions de roupies indiennes (7 341 $).

Un cas similaire s’est produit en 2018 en Argentine, lorsque huit policiers ont été licenciés après avoir accusé des souris d’être responsables de la disparition d’une demi-tonne de cannabis d’un entrepôt de la police. Leurs demandes ont été rejetées après que des experts médico-légaux ont souligné qu’il était peu probable que les animaux confondent le médicament avec de la nourriture et qu’il y aurait eu “beaucoup de cadavres” ftrouvé dans l’entrepôt si les souris consommaient de la marijuana.