La police a tué un homme armé qui a ouvert le feu devant une cathédrale de New York lors d’un concert de Noël dimanche, qui a escaladé l’échafaudage de l’église et aurait crié qu’il voulait être tué.

L’homme, qui n’a pas été identifié, a tiré des coups de feu sur les marches de la cathédrale Saint-Jean-le-Divin de Harlem lors d’un concert de Noël avec des chanteurs où des centaines de personnes s’étaient rassemblées vers 15h45.

Il aurait «tiré en l’air», mais personne n’a été blessé dans la fusillade, selon la police.

Le tireur a été abattu par des policiers, hospitalisé et est décédé des suites de ses blessures, a déclaré la police de New York à DailyMail.com.

Mark D.Levine, un conseiller municipal qui représente le district où se trouve l’église, a déclaré que l’homme armé semblait être malade mental et a grimpé sur les échafaudages de l’église avant de tirer « sans discernement en l’air », criant qu’il voulait être tué.

Le tireur a été abattu par des policiers, hospitalisé et est décédé des suites de ses blessures, a déclaré la police de New York à DailyMail.com.

Des policiers de New York ont ​​photographié le tireur sur une civière sur les marches de Saint-Jean le Divin dimanche après avoir ouvert le feu

Lorsque des coups de feu ont retenti, la foule terrorisée s’est enfuie de l’église, située sur West 112th Street et Amsterdam Avenue, et a couru se mettre à l’abri derrière des voitures et des arbres.