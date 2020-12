La police a abandonné son enquête sur un député conservateur et un ex-ministre qui a été arrêté après qu’une femme l’ait accusé de viol.

La police métropolitaine avait déclaré avoir reçu le 31 juillet des allégations d’infractions sexuelles et d’agressions liées à quatre incidents distincts à des adresses à Londres, y compris à Westminster, entre juillet de l’année dernière et janvier de cette année.

Un homme a été arrêté le 1er août, soupçonné de viol, et placé en garde à vue dans un poste de police de l’est de Londres avant d’être libéré sous caution, a ajouté la police.

Mais une porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «Après une enquête approfondie et sur la base de toutes les preuves mises à la disposition des policiers, il a été décidé que l’affaire ne satisfaisait pas au critère de la preuve et qu’aucune autre mesure ne serait prise.

Il a déclaré à Times Radio: «Il y a clairement eu des allégations et des cas très difficiles ces dernières années.

«Nous devons nous assurer que, comme tout autre lieu de travail, il convient à tout le monde, où tout le monde se sent en sécurité et à l’aise de travailler, et lorsque des allégations sont soulevées, ils sont traités avec le sérieux qu’ils méritent.