Casey Christopher Goodson Jr., un homme noir de 23 ans, a été mortellement abattu par un officier adjoint du SWAT à Columbus, Ohio, vendredi après-midi. | Famille de Casey Goodson Jr.

La famille de Goodson a déclaré qu’il tenait un sandwich lorsque la police l’a abattu. La police a déclaré que la fusillade était «justifiée».

Plus de 30 personnes se sont présentées à une veillée de dernière minute samedi soir devant l’Ohio Statehouse pour honorer le meurtre de Casey Christopher Goodson Jr., un homme noir de 23 ans qui a été mortellement abattu par un officier adjoint du SWAT à Columbus. , Ohio, vendredi après-midi.

Selon les membres de la famille, Goodson était à la porte latérale de leur maison, revenant tout juste d’un rendez-vous chez le dentiste et portant un sandwich Subway, quand il a été abattu trois fois dans le dos par Jason Meade, l’adjoint SWAT du shérif du comté de Franklin affecté au groupe de travail des fugitifs du bureau du maréchal américain.

Les agents des forces de l’ordre, cependant, racontent une histoire différente. Ils disent que Goodson est passé et a agité une arme de poing à Meade. L’officier a ensuite confronté Goodson, qui était alors hors de la voiture, et lui a demandé de laisser tomber l’arme. Lorsque Goodson aurait refusé, l’adjoint SWAT du shérif l’a abattu, selon la division de police de Columbus.



Famille de Casey Goodson Jr. Casey Goodson Jr.

«Ils mentent», a écrit Kaylee Harper, la sœur de Goodson, dans un message Facebook à propos des allégations du ministère. «Mon frère a littéralement traversé la cour, est entré dans la clôture arrière pour se rendre à la porte latérale, avait son métro [sandwich] et [face]masque dans une main, clés dans l’autre, déverrouillé et ouvert la porte et est entré dans la maison avant de lui tirer dessus.

Meade, un vétéran de 17 ans, n’est actuellement pas en service; dimanche, il attendait d’être interrogé par la Division de Columbus de l’équipe d’intervention et d’intervention sur les incidents critiques de la police, qui mène l’enquête.

La fusillade survient au cours d’une année monumentale de manifestations à l’échelle nationale contre le racisme systémique et la violence policière à la suite des meurtres de George Floyd et Breonna Taylor. Des manifestations pour réclamer justice dans le meurtre de Goodman sont prévues le samedi 12 décembre.

« Notre demande est que les autorités fournissent à la famille des réponses sur la mort de Casey et que l’officier impliqué soit tenu pour responsable », a déclaré l’avocat de la famille Sean Walton dans un communiqué de presse. «La famille et la communauté exigent une justice rapide pour Casey Goodson.»

Ce que nous savons du meurtre par la police de Casey Christopher Goodson Jr.

Alors que Goodson ouvrait la porte de sa maison vendredi après-midi, sa grand-mère de 72 ans et deux enfants en bas âge – qui se trouvaient à l’intérieur de la maison, près de la porte à l’époque – ont été témoins de la fusillade, selon les avocats de la famille.

Mais lors d’une conférence de presse vendredi après l’incident, Peter Tobin, le maréchal américain du district sud de l’Ohio – sans mentionner le nom de Goodson – a raconté une histoire différente. (L’identité de Goodson n’a été confirmée publiquement que dimanche, plus de 48 heures après sa fusillade mortelle.) Le groupe de travail sur les fugitifs venait de terminer une recherche infructueuse d’un suspect cet après-midi sur Estates Place, où les agents affirment avoir vu Goodson passer et saluer une arme de poing à l’adjoint du shérif SWAT, a déclaré Tobin. Bien que Goodson n’était pas la cible du groupe de travail, c’est lui qui a fini par être abattu et transporté à l’hôpital méthodiste de l’Ohio Health Riverside, où il est décédé plus tard.

Les avocats disent que la famille ne pense pas que Goodson agiterait jamais une arme de poing sur les agents. «Casey avait 23 ans, il n’a jamais commis aucun type de crime. Il était bon, il travaillait au Gap, il aimait sa famille », a déclaré l’amie de la famille Heather Johnson au Columbus Dispatch. «Il aimait juste être un grand frère et aimait être avec sa famille, il les aimait beaucoup.

Tobin a déclaré qu’une arme de poing avait été récupérée plus tard, mais n’a pas précisé d’où. Les autorités n’ont cependant pas mentionné que Goodson, qui, selon les avocats de la famille, n’avait pas d’antécédents criminels, semble avoir été autorisé à porter une arme dissimulée. (L’Ohio n’interdit pas le port ouvert des armes à feu).

Avant le Le bureau du shérif a même annoncé que la Division de Columbus de l’équipe d’intervention et d’incident critique de la police mènerait une «enquête approfondie et transparente» sur la fusillade, Tobin avait déjà qualifié la fusillade de «justifiée».

« Il est troublant que les autorités aient déjà déclaré qu’elles pensaient que la fusillade était justifiée, avant toute enquête en cours et avant que toute information ne soit divulguée à la famille », a déclaré Walton dans le communiqué de presse. «À ce stade, les témoignages et les preuves physiques soulèvent de sérieuses inquiétudes quant aux raisons pour lesquelles Casey a même été confronté, sans parler des raisons pour lesquelles il a été abattu alors qu’il entrait dans sa propre maison.

Harper a lancé une collecte de fonds en ligne GoFundMe pour les frais funéraires de son frère, qui a déjà dépassé son objectif de 9 000 $. Les militants ont suivi avec une liste de demandes pour l’application de la loi: publier des images de la caméra corporelle, montrer les rapports de police, permettre un rapport d’autopsie indépendant ainsi qu’une enquête indépendante du procureur. Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré qu’ils n’avaient pas de caméras corporelles, bien que les véhicules du shérif aient des caméras montées sur le tableau de bord; une autopsie sera également pratiquée cette semaine. Les autorités n’ont pas donné plus de détails sur leur enquête.

« Ce n’est pas un incident isolé. Ce sont des incidents où la police abuse de son pouvoir et décide qu’elle est juge, jury et bourreau », un organisateur avec Projet de justice populaire a déclaré lors de la veillée de samedi soir. «Nous avons eu le temps de nous reposer et de récupérer, et maintenant nous devons être dans la rue pour soutenir [Goodson’s] famille, et racontez le vrai récit de ce qui s’est passé.

Un regard plus attentif sur l’état de la police dans l’Ohio

La mort de Goodson s’ajoute à une liste croissante de jeunes hommes noirs qui ont été mortellement abattus dans l’État de l’Ohio. En 2014, Tamir Rice, 12 ans, a été mortellement abattu par un policier blanc alors qu’il portait une arme-jouet à Cleveland. En 2016, Henry Green, 23 ans, a été abattu sept fois par la police de Columbus. Plus tard la même année, Tyre King, 13 ans – dont l’anniversaire aurait été le 7 décembre – a également été tué par balle alors qu’il portait un pistolet BB à Columbus.

Le matin avant la fusillade mortelle de Goodson, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé une nouvelle norme minimale à l’échelle de l’État pour la réponse des forces de l’ordre aux manifestations de masse, dans le but de «rétablir la confiance» entre la communauté et la police après les manifestations de justice raciale de l’été. En septembre, le maire de Columbus, Andrew Ginther, s’est déclaré contrarié par le manque de mesures prises après les enquêtes sur la mauvaise conduite des agents. La nouvelle norme du gouverneur comprend la limitation de l’usage de la force et des armes, comme l’interdiction des étrangleurs ou autres colliers vasculaires, ainsi que des services de police «sans préjugés».

«Nous devons rétablir la confiance entre le public et les forces de l’ordre, et ces changements continuent de s’appuyer sur le travail de l’Ohio pour améliorer les relations entre la communauté et la police», a déclaré DeWine dans un communiqué de presse. «Pour obtenir la certification dans la nouvelle norme de protestation de masse, les agences doivent développer une politique qui protège la sécurité du public et des officiers tout en respectant les droits constitutionnels d’expression, de réunion et de liberté de la presse.»

Les manifestations de l’été contre la violence policière ont également abouti à l’adoption d’une série de mesures de vote de réforme de la police locale, y compris une à Columbus qui créerait un nouveau bureau d’inspecteur général et un nouveau comité de surveillance des citoyens, que Ginther a promis de mettre en place par le la fin de l’année.

Mais parce que le bureau du shérif du comté de Franklin n’est pas sous la juridiction de la ville de Columbus, Walton dit: «il est peu probable que les actions du [Sheriff’s office] relèverait du conseil de surveillance des citoyens. Le conseil n’aura le pouvoir que d’examiner les actions des divisions de police de Columbus. »

En outre, la mise en œuvre de la mesure de vote peut encore être difficile en raison du contrat du syndicat des policiers de Columbus. Selon le bureau du procureur de la ville, sans modification du contrat syndical actuel, la nouvelle commission pourrait être uniquement consultative, ce qui signifie que la prise de décision lors d’une enquête sur une faute policière restera entre les mains du chef de la police. Cela ne changerait que si des mesures non conventionnelles – comme faire appel à la législature de l’État pour modifier les lois qui ouvriraient complètement la porte à une réforme de la police – étaient prises.

La famille et les militants disent que le manque de transparence dans le meurtre policier de Goodson montre la nécessité d’une meilleure responsabilité de la police.

«Casey était un fervent partisan des droits civils, de la liberté et de la justice pour tous», a déclaré Walton. «Au fur et à mesure que j’en apprends davantage sur Casey, ce qui me distingue, c’est à quel point il était fier de protéger sa famille et de montrer à ses jeunes frères et sœurs la bonne façon de vivre. Il est important que son nom et son héritage se poursuivent d’une manière qui sied à sa courte mais puissante vie.