La police a renoncé au vol à l’étalage : nous avons besoin de sanctions beaucoup plus sévères pour réprimer la criminalité

Anarchie des magasins

QUEL échec scandaleux de la police que les magasins doivent maintenant dépenser des sommes ruineuses pour protéger leur personnel et leurs marchandises du tsunami des vols à l’étalage.

Nos pensées vont aux travailleurs qui sont des cibles faciles pour les voyous, souvent violents, qui pillent les détaillants en toute impunité.

Les flics ont tout simplement abandonné et ne se présenteront pas à la plupart des incidents de vol à l’étalage Crédit : Alay

Il s’agit d’un mélange de gangs imbéciles de TikTok et de criminels opportunistes immoraux qui prétendent que la crise du coût de la vie leur donne le droit de voler.

Leur véritable motivation est de savoir qu’ils recevront au pire une pénalité fixe.

Les chaînes distribuent donc des caméras corporelles à leur personnel, engagent des agents de sécurité supplémentaires et verrouillent de plus en plus de produits.

Mais où est la police ?

Le chef du Met, Mark Rowley, affirme que l’augmentation de la paperasse les freine.

Mais les flics ont tout simplement abandonné. Ils ne se présenteront pas à la plupart des incidents de vol à l’étalage.

Et devine quoi? C’est hors de contrôle.

Nous avons besoin de sanctions beaucoup plus sévères et de mesures de répression contre la police et les tribunaux.

Ou nous pouvons assister, impuissants, à la dévastation de nos rues principales par la criminalité, comme dans les villes les plus libérales d’Amérique.

Rayner rouge

Les promesses d’ANGELA Rayner aux syndicats devraient terrifier quiconque se soucie de l’économie et en a assez des grèves qui la freinent.

Et ils devraient faire froid dans le dos à tous les chefs d’entreprise qui ont avalé avec crédulité la promesse de Keir Starmer de diriger un gouvernement modéré.

Il a fallu des années à Maggie Thatcher pour neutraliser les tyrans marxistes et relancer notre économie après les sombres années 1970.

Rayner nous y ramènerait dans 100 jours.

Elle permettrait aux frères de déclencher davantage de grèves – contre de nouveaux taux de participation minoritaire – paralysant des secteurs entiers tout en garantissant un maximum de dégâts en supprimant les niveaux de « service minimum » que les conservateurs garantissaient au public.

Elle présente cela comme une révolution des droits des travailleurs. Déchets.

Il s’agit d’une énorme récompense de la part des travaillistes envers leurs bailleurs de fonds syndicaux du secteur public. . . aux dépens de tous les autres.

Paresseux suprême

La migration illégale est l’une des principales préoccupations des électeurs.

Le sort du gouvernement pourrait dépendre de sa seule promesse d’arrêter les petits bateaux.

Et cela dépend de la légalité de la dissuasion au Rwanda – la seule politique sérieuse proposée par l’un ou l’autre des principaux partis.

On pourrait penser que cette décision ne pourrait pas être plus urgente pour la Cour suprême.

Mais les juges ont siégé pour la dernière fois en juillet.

Ils ne siégeront plus avant octobre. Pourquoi?

Notre pays semble paralysé.

Rien ne se construit.

La fonction publique est truculente, partisane et brisée.

Notre police ne peut pas être dérangée.

De riches consultants hospitaliers jouent le rôle de mineurs en grève.

Et la Cour suprême, chargée d’un arrêt presque sans précédent dans ses ramifications, prend deux mois de repos.

Quelle farce.