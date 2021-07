La police a raté trois indices sur Wayne Couzens qui auraient pu le voir virer du Met avant de tuer Sarah Everard

La POLICE a raté trois indices clés sur le flic monstre Wayne Couzens qui auraient pu le voir virer du Met avant de tuer Sarah Everard.

Couzens, qui a admis le meurtre du responsable du marketing vendredi, a déjà été signalé aux patrons pour avoir giflé les fesses d’une policière – mais il semble qu’aucune mesure n’ait été prise.

Vile Couzens a également garé sa voiture de patrouille près des écoles pour qu’il puisse se moquer des mamans et des sixièmes anciens

Les trois indices clés que les flics ont manqués

Il est devenu le sujet de conversation de son pseudo pour n’arrêter que les automobilistes – et prendrait leurs coordonnées personnelles afin de pouvoir surveiller leurs maisons, y retournant au moins trois fois, affirme-t-on.

Vile Couzens, 48 ​​ans, a également garé sa voiture de patrouille près des écoles afin de pouvoir se moquer des mamans et des sixièmes anciens.

Une source a déclaré dimanche au Sun : « C’est effrayant quand on pense à ce qui est arrivé à la pauvre Sarah. Si quelqu’un avait fait son travail correctement il y a trois ans, rien de tout cela ne serait arrivé.

Nos révélations font suite aux affirmations d’hier selon lesquelles les chefs du Met ont raté d’autres incidents choquants, qui ont accru la pression sur la commissaire Dame Cressida Dick.

L’incident de la gifle se serait produit au poste de police de Bromley dans le sud de Londres en 2018 – quelques semaines seulement après que Couzens a rejoint la force.

Une source a déclaré: «Tout le monde à la station a dit qu’il était un bon excentrique et qu’il y avait eu des plaintes à son sujet mais rien n’a été fait.

«Il y avait une femme officier à Bromley et il venait de réserver quelqu’un dans la salle de garde et il est passé et lui a giflé les fesses.

«C’était tout de suite à l’improviste et il a essayé d’en faire une blague.

«Elle ne l’avait pas et s’est plainte auprès de ses supérieurs, mais rien ne semblait avoir été fait.

« L’incident aurait été enregistré. Vous auriez pensé que la sonnette d’alarme sonnerait lorsqu’il postulerait pour un poste d’armes à feu et ces choses auraient été signalées.

« Mais ils ne l’ont manifestement pas enregistré ou peut-être que quelqu’un ne faisait pas son travail correctement. »

À Bromley, Couzens parlait souvent de sexe et montrait une obsession malsaine pour les femmes, traînant devant les écoles dans sa voiture de patrouille.

La source a ajouté: « Il retournait dans la même école et parlait comme s’il y avait été auparavant, en regardant les mêmes mamans qu’il appelait » chaudes « . »

Le tout était bizarre. C’était le discours de la station. Il avait enfreint plusieurs règlements et était assez effronté à ce sujet La source

Peu de temps après avoir commencé à Bromley, a affirmé la source, il a arrêté une automobiliste et a déclaré que ses impôts et son assurance étaient périmés avant de noter son adresse – afin qu’il puisse plus tard s’arrêter devant sa maison et la surveiller.

La source a ajouté : « Tout était bizarre. C’était le discours de la station. Il avait enfreint plusieurs règlements et était assez effronté à ce sujet.

«En fait, j’ai entendu dire qu’il était retourné chez elle trois fois dans sa voiture de patrouille, juste assis dehors.

« Cela n’aurait tout simplement pas dû être autorisé à se produire. Pourquoi diable les patrons lui permettaient-ils de faire cela étant donné son comportement erratique ?

«Il enverrait également des cartes de la Saint-Valentin aux femmes officiers et au personnel civil travaillant à Bromley malgré leur mariage. Et il parlait toujours de sexe.

« Auparavant, la station disait qu’il n’arrêtait que les femmes et jamais les mecs.

« C’est arrivé au point que les gens ne voulaient plus partir en patrouille avec lui. Il utiliserait n’importe quelle excuse pour arrêter les femmes et demander leurs coordonnées, ce qui est effrayant.

« La sonnette d’alarme aurait dû sonner avec son comportement à Bromley.

«Il parlait de sexe et de porno tout le temps malgré son mariage et ses enfants.

« Son comportement a fait parler la station et tout le monde a été stupéfait quand il est sorti qu’il avait été transféré aux armes à feu. »

Couzens a été surnommé « Le violeur » alors qu’il était à la police nucléaire civile, qu’il a rejoint en 2011. On prétend qu’il a mis ses collègues féminines mal à l’aise. En juin 2015, un automobiliste a déclaré avoir vu Couzens conduire nu de la taille aux pieds à Douvres, dans le Kent.

Trois ans plus tard, il a pu trouver un emploi au Met de Londres, en tant que stagiaire à Bromley.

En 2020, alors que la force souhaitait embaucher des flics armés en réponse aux attaques terroristes, Couzens a été recruté dans l’Unité de protection parlementaire et diplomatique et a reçu une formation spécialisée sur les armes à feu.

Couzens aurait également flashé à deux reprises dans un McDonald’s de Swanley, dans le Kent, le 28 février de cette année.

Trois jours plus tard, le 3 mars, il a kidnappé Sarah, 33 ans, dans une rue de Clapham, dans le sud de Londres. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans des bois près d’Ashford, dans le Kent, à quelques mètres d’un terrain appartenant à Couzens. Elle avait été violée et étranglée.

Couzens doit être condamné pour meurtre en septembre.

Dame Cressida subit d’intenses pressions pour enquêter sur la façon dont il a pu continuer à servir en tant qu’officier malgré les soupçons suscités par son comportement.

Après avoir plaidé coupable vendredi, le Bureau indépendant pour la conduite de la police a révélé l’allégation de 2015 car il a été confirmé qu’il était soupçonné de deux autres expositions indécentes qui n’avaient pas été correctement examinées par la police du Met dans les jours précédant le meurtre.

Au total, le FIPOL examine 12 allégations d’inconduite grave ou d’inconduite d’agents de police en service dans le cadre de l’affaire.

Lorsque nous avons présenté nos nouvelles révélations au Met hier, un porte-parole a déclaré: « Nous ne sommes pas en mesure de répondre à des requêtes comme celle-ci pendant que la procédure est en cours. »

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a déclaré: « Nous n’avons reçu aucune référence de la police métropolitaine concernant ces allégations. »

Le chef rencontré « pour décider dans des semaines de l’avenir » La policière TOP Dame Cressida Dick décidera de démissionner dans quelques semaines, peut révéler The Sun on Sunday. La patronne de la police métropolitaine devrait révéler ses futurs projets de travail le mois prochain après avoir fait face à des critiques majeures concernant l’affaire Sarah Everard. Mme Dick, ci-dessous, informera la ministre de l’Intérieur Priti Patel et le maire de Londres Sadiq Khan si elle demandera un autre mandat complet, une prolongation ou quittera son poste de 270 000 £ par an. Scotland Yard subit une pression énorme après que Wayne Couzens a admis l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah. Le mandat de cinq ans de Mme Dick expire en avril prochain. Mais trouver un successeur prendra des mois, après un processus de recrutement rigoureux. Une source a déclaré: « Quand elle prendra sa décision, nous agirons très rapidement sur ce qui se passera ensuite. Le processus ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mme Dick a déclaré qu’il était impossible de « commencer à imaginer » ce que la famille de Sarah a vécu, ajoutant qu’elle était « désolée ». Par Ryan Sabey