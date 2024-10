La police a procédé à un « passage à tabac » qui a tué Tire Nichols, a déclaré le procureur à la clôture du procès

MEMPHIS, Tennessee — Des policiers de Memphis qui ont battu Tire Nichols à mort voulaient le punir après qu’il s’est enfui d’un contrôle routier en 2023 et pensait pouvoir s’en tirer, a déclaré mercredi un procureur alors que les plaidoiries finales commençaient dans le procès fédéral de trois des policiers.

« Ils voulaient que ce soit une raclée », a déclaré la procureure Kathryn Gilbert aux jurés du procès fédéral de Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, accusés d’avoir violé les droits civils de Nichols et d’avoir tenté de dissimuler l’affaire. les coups. « C’est ce que c’était. »

Les procureurs ont soutenu que les coups faisaient partie d’une pratique policière courante appelée dans l’argot des officiers le « taxe de rue » ou « taxe de gestion ». »

Gilbert a noté que Emmitt Martinl’un des deux policiers à avoir conclu un accord de plaidoyer, a déclaré que Nichols n’était pas une menace lorsque la police l’avait battu. Elle a montré au jury une photo d’un Nichols souriant portant un gilet, une cravate, une chemise blanche aux manches retroussées jusqu’aux coudes et les mains dans les poches.

Elle a déclaré que les policiers ont ri et se sont vantés d’avoir frappé Nichols, puis ont menti à leur superviseur et au personnel médical pour se protéger.

« Ils ont choisi leur confort et leur commodité plutôt que la vie de M. Nichols », a-t-elle déclaré.

L’avocat de Haley, Stephen Leffler, a déclaré que son client n’avait donné à Nichols qu’un seul coup de pied au bras pour l’aider à le menotter. Il a également reproché à Martin d’avoir faussement suggéré que Nichols avait tenté de saisir l’arme de Martin au contrôle routier.

« Il a été affecté par cela à son détriment et au détriment de Tire Nichols », a déclaré Leffler.

L’avocat de Bean, John Keith Perry, a déclaré aux jurés que Nichols avait ignoré les ordres tels que « donnez-moi vos mains » et a déclaré que son client, le plus jeune des officiers, suivait les politiques du département. Perry a déclaré que Bean ne savait pas si Nichols avait une arme mais il courait toujours après lui et l’attaquait.

« La force n’était pas excessive », a déclaré Perry. « Ce n’était tout simplement pas le cas. »

Bean a seulement frappé Nichols dans les mains pour essayer de lui prendre la main et de le menotter, a déclaré Perry, malgré les déclarations faites par un agent du FBI qui a déclaré que Bean lui avait dit qu’il avait frappé Nichols à la tête. Perry a noté que l’entretien de l’agent avec Bean n’avait pas été enregistré et il a mis en doute la véracité de ses déclarations.

Aucun des officiers jugés n’a témoigné pour sa défense. Ils ont chacun appelé des experts pour tenter de combattre les arguments des procureurs selon lesquels les policiers ont utilisé une force excessive contre Nichols, ne sont pas intervenus et n’ont pas informé leurs superviseurs et le personnel médical de l’étendue des coups.

Martin et l’autre ancien officier qui a plaidé coupable et a témoigné pour les procureurs, Desmond Millsa menti aux enquêteurs sur ce qui s’est passé, a déclaré Perry, qui a mis en garde le jury contre le fait de jouer à un « jeu de changement de mots et de sémantique ».

Vidéo policière montre cinq policiers, tous noirs, qui ont donné des coups de poing, des coups de pied et des coups à Nichols, qui était également noir, à environ un pâté de maisons de chez lui, alors qu’il appelait sa mère.

« Vous avez vu les coups de poing », a déclaré Gilbert. « Vous avez vu les coups de pied. Vous avez vu les coups de matraque.

Plus tôt mercredi, le juge de district américain Mark Norris a lu de longues instructions au jury.

À l’extérieur du palais de justice, les partisans de la famille de Nichols se sont tenus en cercle pour une prière du représentant de l’État du Tennessee, Justin Pearson, tout en se tenant la main. Ils ont terminé la prière par le chant « Justice pour Tyr ». Pearson était assis à côté de la mère de Nichols, RowVaughn Wells, au tribunal pendant les plaidoiries finales, posant sa main sur son dos et la frottant doucement pour la réconforter.

Nicolas est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après avoir été battu. Un rapport d’autopsie montre que Nichols – le père d’un garçon âgé de 7 ans aujourd’hui – est mort des suites de coups portés à la tête. Le rapport décrit des blessures au cerveau, ainsi que des coupures et des contusions à la tête et ailleurs sur le corps.

Les policiers ont utilisé du gaz poivré et un Taser sur Nichols lors du contrôle routier, mais l’homme de 29 ans s’est enfui. vidéo policière montre.

Les cinq policiers ont été licenciés. Ils faisaient partie de l’unité Scorpion, qui recherchait des drogues, des armes illégales et des délinquants violents. Il a été dissous après la mort de Nichols.

Haley, Bean et Smith ont plaidé non coupables des accusations fédérales de force excessive, de défaut d’intervention et d’entrave à la justice par la falsification de témoins. Ils risquent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.

Les cinq policiers ont plaidé non coupables de accusations distinctes de meurtre au deuxième degré. La date du procès dans cette affaire n’a pas été fixée. Mills et Martin devraient modifier leurs arguments.

___

Les journalistes d’Associated Press Jonathan Mattise à Nashville et Kristin M. Hall à Memphis ont également contribué.