La police a prédit que le terroriste Sudesh Amman attaquerait après sa libération de prison – moins d’un mois avant le saccage au couteau à Londres

La POLICE a prédit qu’un terroriste attaquerait le public à sa sortie de prison – moins d’un mois avant qu’il ne se déchaîne au couteau, selon une enquête.

Les officiers et le MI5 ont déclaré qu’il s’agissait de savoir quand, pas si Sudesh Amman, 20 ans, le frapperait et l’a classé parmi les hommes les plus dangereux de Grande-Bretagne.

Les officiers et le MI5 ont déclaré qu’il s’agissait de savoir quand, pas si Sudesh Amman, 20 ans, le frapperait et l’a classé comme l’un des hommes les plus dangereux de Grande-Bretagne Crédit : PA

Ils ont envisagé de l’arrêter lorsqu’il a été vu à Poundland en train d’acheter des articles qui pourraient être utilisés dans un faux dispositif suicide.

Ils n’ont pas agi faute de preuves. Mais deux jours plus tard, il s’est déchaîné à l’arme blanche à Streatham, dans le sud de Londres, portant une fausse ceinture suicide faite de bouteilles Irn-Bru, de ruban adhésif et de papier d’aluminium qu’il avait acheté.

Amman, originaire de Coventry et d’origine sri-lankaise, a été abattu par la police après avoir poignardé deux personnes sur Streatham High Road.

L’enquête a révélé que le comportement d’Amman avant sa libération de la prison de Belmarsh avait suscité des inquiétudes, notamment son allégeance à l’État islamique, son désir apparent de radicaliser les autres et sa réticence à s’engager avec l’autorité.

Amman avait été libéré de la prison de Belmarsh le 23 janvier 2020 après avoir purgé la moitié d’une peine de 40 mois pour avoir obtenu et distribué du matériel à des fins terroristes.

L’audience sur sa mort se poursuivra aujourd’hui devant les Royal Courts of Justice.

Amman, vu ici sur le chemin de la scène de son attaque, a été abattu par la police après avoir poignardé deux personnes sur Streatham High Road Crédit : PA