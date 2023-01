La police a menti dans un rapport sur le licenciement de 3 employés du service d’incendie de Tire Nichols

Les meurtriers de Tire Nichols sont en route vers un procès où, espérons-le, ils seront reconnus coupables et condamnés à une peine de prison impie. Si Dieu le veut, ce temps sera consacré à la gen pop, mais nous nous écartons. Cela dit, ce n’est pas parce que les cinq anciens officiers ont été licenciés du département de police de Memphis et accusés de meurtre et plus encore qu’ils étaient les seuls responsables de la mort de Tyre.

Selon un rapport publié dans le NYPosttrois employés des pompiers de Memphis ont été licenciés non pas pour ce qu’ils ont fait mais pour ce qu’ils n’a pas faire. Les ambulanciers Robert Long et JaMicheal Sandridge et le chauffeur de camion de pompiers, le lieutenant Michelle Whitaker, ont tous enfreint de nombreuses politiques du département en arrivant sur les lieux où Tyr a été attaqué. Le chef des pompiers Gina Sweat a exposé spécifiquement les infractions commises par les trois fonctionnaires en disant qu’ils “n’ont pas procédé à une évaluation adéquate des patients de M. Nichols”. Sweat a poursuivi en disant que Long et Sandridge ont fait très peu pour s’occuper de Tyr et n’ont pas eu d’ambulance pendant 15 minutes.

“Leurs actions ou inactions sur les lieux cette nuit-là ne répondent pas aux attentes du service d’incendie de Memphis et ne reflètent pas le service exceptionnel que les hommes et les femmes du service d’incendie de Memphis fournissent quotidiennement dans notre communauté”, a déclaré Sweat.

Comme si cette histoire ne pouvait pas devenir plus exaspérante, une autre NYPost le rapport détaille comment les officiers impliqués ont raconté des mensonges créés à partir de tout le tissu sur le rapport de police pour donner l’impression que Tyr était violent et les attaquait. Ils l’ont décrit comme « en colère » et l’ont accusé d’avoir pris l’un des pistolets de service et la ceinture utilitaire de l’officier.

Ne nous croyez pas sur parole, vous pouvez lire le rapport par vous-même tel qu’il a été publié sur Facebook et corroboré par le procureur de district Steve Mulroy.





Encore une fois, nous disons la prison à vie dans la gen pop. Tous.