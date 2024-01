La police a lancé des gaz lacrymogènes sur 16 députés du PDP du Plateau limogés

Mardi, des policiers armés ont lancé des gaz lacrymogènes contre les 16 membres du Parti démocratique populaire de l’Assemblée de l’État du Plateau qui ont été limogés par la Cour d’appel.

Les législateurs étaient arrivés mardi matin à l’ancienne maison du gouvernement Rayfield à Jos aux côtés de leurs partisans en préparation de la reprise de la plénière lorsque l’incident s’est produit.

Les policiers et autres agents de sécurité ont pris possession des locaux de la Maison du Gouvernement et ont empêché les législateurs licenciés d’entrer dans les chambres de l’Assemblée, mais les législateurs s’étaient engagés à ne pas quitter les lieux.

Cependant, les huit législateurs (sept membres de l’APC et un membre du YPP) qui n’ont pas été concernés par le jugement de la Cour d’appel ont été autorisés à entrer dans les chambres législatives.

S’adressant aux journalistes après être sorti de la salle, le président de l’Assemblée d’État, Gabriel Dewan, a déclaré : « Comme vous vous en souviendrez, le 22 novembre 2023, l’Assemblée de l’État du Plateau a été suspendue et ajournée pour reprendre le 23 janvier 2024. Et aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour pour reprendre officiellement nos fonctions législatives. Je prie pour que Dieu Tout-Puissant prenne le contrôle au cours de la nouvelle année et que nous soyons prêts à donner au gouvernement du président Bola Tinubu et au gouverneur exécutif de l’État du Plateau tout le soutien législatif nécessaire.

À la question de savoir si la Chambre autoriserait les 16 députés du PDP limogés à reprendre leurs fonctions ou à faire prêter serment à ceux qui ont été déclarés vainqueurs par la Cour d’appel pour les remplacer, l’orateur a répondu : « Je ne suis pas un interprète du droit. Pour l’instant, nous sommes législateurs, mais je suis en train de recevoir une procédure judiciaire concernant la question. À l’heure actuelle, nous avons 16 postes vacants à l’Assemblée législative de l’État et des procédures judiciaires sont en cours à ce sujet. Au moment où je vous parle, nous avons 32 députés qui revendiquent les 16 postes vacants à l’Assemblée.

« Et comme je l’ai dit, nous sommes des législateurs et non des interprètes du droit. Ainsi, nous permettons à l’institution chargée de la responsabilité de l’interprétation d’interpréter la loi. Ainsi, en temps voulu, nous informerons le public de la prochaine ligne d’action, mais pour l’instant, nous n’avons que huit membres de l’Assemblée jusqu’à la décision du processus judiciaire.

En réaction, le chef des 16 députés du PDP limogés, Maren Ishaku, s’est dit satisfait de la position du président et a fait partir ses membres.

“Nous sommes satisfaits de la position du Président et, le moment venu, nous saurons qui sont les propriétaires légitimes de ces sièges vacants”, a déclaré Ishaku.

Le PUNCH rapporte que les membres de l’APC qui bénéficiaient du jugement de la Cour d’appel limogeant les législateurs du PDP ne se sont pas présentés à la reprise de la plénière de l’Assemblée mardi.

Contacté, le porte-parole de l’APC dans l’État, Sylvanus Namang, a défendu l’absence des 16 membres de son parti déclarés vainqueurs par la cour d’appel lors de la plénière de mardi, affirmant qu’ils n’auraient pas pu se présenter conformément à la procédure législative.

Il a accusé les députés du PDP d’avoir surchauffé le système avec leur présence à la reprise de la plénière, ce qu’il a jugé inutile.

Namang a déclaré : « Nous n’avons aucune impression que nos 16 membres qui ont leur certificat de retour assisteront à une séance plénière aujourd’hui mardi. En tant que parti respectueux des lois, nous savons que seuls les huit députés reconnus étaient censés siéger aujourd’hui. Ensuite, ils accueilleront nos 16 membres qui ont leur attestation de retour.

« Ainsi, les 16 membres du PDP limogés qui envahissent la Chambre aujourd’hui sont tout à fait inutiles et malheureux. Ils ne font que recourir à l’auto-assistance et à la surchauffe du système, ce qui sera encore plus préjudiciable au gouvernement PDP de l’État du Plateau. Je pense que ces coquineries doivent cesser car le désespoir ne nous mènera nulle part. Nous sommes des citoyens respectueux des lois et personne ne possède l’État plus qu’un autre », a déclaré le porte-parole de l’APC.