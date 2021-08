La POLICE lance un appel à l’aide pour retrouver deux adolescents disparus.

Les flics ont déclaré que Joshua, 14 ans, et Leo, 17 ans, du Bedfordshire, seraient ensemble et auraient des liens avec Londres et Bedford.

Joshua, 14 ans, a été porté disparu hier à son domicile de Cranfield. Crédit : Police du Bedfordshire

Leo, 17 ans, a été vu pour la dernière fois mardi à son domicile de Wixams. Crédit : Police du Bedfordshire

La police du Bedfordshire a lancé ce soir un appel à l’aide conjoint alors qu’elle recherchait les deux garçons.

Joshua a été porté disparu hier à son domicile de Cranfield.

Il est décrit comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces et est mince.

L’écolier a été vu pour la dernière fois portant un haut à capuche noir avec des détails rouges et bleus et un bas de survêtement noir.

Leo, 17 ans, a été vu pour la dernière fois hier à son domicile de Wixams, a annoncé la police de Bedforshire.

La police a déclaré qu’il était décrit comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces et mince.

Il a été vu pour la dernière fois portant des baskets noires, un t-shirt blanc et un sac banane Champion noir,

Leo portait également un pantalon de jogging Nike noir et un pull Nike noir.

Toute personne disposant d’informations peut contacter le centre de signalement de la police du Bedfordshire.

Veuillez citer la référence MPC/1635/21 pour Joshua et MPC/1652/21 pour Leo.